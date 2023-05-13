Видео и фото ⟩ Ночь музеев вместе с TVNET!

Сегодня, 13 мая, по всей Латвии проходит традиционная Ночь музеев, которая является международным музейным мероприятием, которое с 2005 года ежегодно проходит во многих странах Европы. Приглашаем вас, читателей, вместе с TVNET посмотреть, о каких мероприятиях позаботились музеи в этом году!
В этом году рекордное число участников - 244 музея и культурных учреждения открыли свои двери.
Тема мероприятий Ночи музеев в этом году выбрана тема "создание", одним словом объединяя создание нового, восстановление, улучшение жизни и преобразование различных вещей, а также различные навыки, ознакомление с ними и их освоение.
Это уже 19-й раз, когда в Латвии организуется Ночь музеев.
Музейное хранилище
17:00-22:00 Фойе Музейного хранилища, улица Пулка 8, Рига, доступны настольная игра и листы для рисования.
18:00-20:00 Выступали ученики Рижской цирковой школы.
Как заметил TVNET, у Рижского замка образовалась длинная очередь. Рижский замок традиционно является одним из самых любимых объектов на Ночь музеев.
Посетители имеют возможность осмотреть все доступные залы Рижского замка - Зал гербов, Белый зал, Зал аккредитации послов и Праздничный зал, а также другие помещения: парадный вестибюль и лестница, Зеленый зал и Синее фойе, Рижскую комнату, Комнату Доротеи и кабинет первого президента Латвии Яниса Чаксте. Посетители могут посетить также Зал подарков, а также все высшие государственные награды Латвии.
Тема Ночи музеев "Создание" в Рижском замке видна в историях о значительных личностях, работа которых создала Рижский замок и чья карьера связана с институцией Президента Латвии.
Во время мероприятия гостей Рижского замка радовали и музыкальные представления.
Музей истории и мореходства Риги в Домском саду подготовил творческие, образовательные занятия по теме мореходства.
В Рижском Домском саду проходили также мастерская и показательные демонстрации исторического и реконструкционного клуба Rodenpoys.
Музей декоративного искусства и дизайна подготовил персональную выставку Германа Эрмича "Текуче", фотоакцию, стену интерактивного голосования, а также мастерскую цветов для детей.
Приготовлена также раскрашивание карточек, создавая цветовые переходы для знаменитой работы Германа Эрмича - стеклянного стула Ombré Glass Chair.
У Латвийского национального художественного музея образовалась большая очередь. Что музей подготовил на Ночь музеев?
19:00-24:00 выставка "Падение стены. Искусство Латвии 1985-1991".
Выставка "Имантс Вецозолс. Слом света".
Экспозиция "12 фотографов/125 фотографий/10 серий".
Постоянная экспозиция "Искусство Латвии 19-20-го веков".
19:00-22:00 Активности для детей и взрослых в контексте выставки "Падение стены. Искусство Латвии 1985-1991.
Программа Латвийского национального исторического музея:
19:00-24:00 Что ты умеешь? Работай с мастерами ремесел, учись ориентироваться в музейных выставках и находить в них скрытые предметы.
Создай свой образ для уголка Instagram.
Узнай о создании основного закона, почувствуй настроение эпохи, следя за актерской игрой, и участвуй в историческом голосовании на выставке "Сатверсме 100 +".
Следуй за путем создания и восстановления национальных валют Латвии, Литвы и Эстонии, изучи уникальные предметы на выставке "100 лет: лит, лат, крона".
Музей кино
18:00-22:00 Доступна постоянная экспозиция "Заэкранье".
Музей Народного фронта
Мозаика свободы: впиши в историю свободны музея свое имя!
Видеотрибуна: съемка коротких историй свободы в прямом эфире.
Игра фотоориентирования "Ищи в музее Народного фронта!".
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