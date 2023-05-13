Видео и фото ⟩ Ночь музеев вместе с TVNET!

Программа Ночи музеев находится здесь, а карта - здесь.

В этом году рекордное число участников - 244 музея и культурных учреждения открыли свои двери.

Тема мероприятий Ночи музеев в этом году выбрана тема "создание", одним словом объединяя создание нового, восстановление, улучшение жизни и преобразование различных вещей, а также различные навыки, ознакомление с ними и их освоение.

Это уже 19-й раз, когда в Латвии организуется Ночь музеев.

Музейное хранилище

17:00-22:00 Фойе Музейного хранилища, улица Пулка 8, Рига, доступны настольная игра и листы для рисования.

18:00-20:00 Выступали ученики Рижской цирковой школы.

Как заметил TVNET, у Рижского замка образовалась длинная очередь. Рижский замок традиционно является одним из самых любимых объектов на Ночь музеев.

Фото: TVNET