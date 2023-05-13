Каспарс, которого искала полиция, найден мертвым

Уже сообщалось, что Каспарс Муйжниекс 28 апреля этого года ушел из своего места жительства в Талсинском крае. Последние новости состояли в том, что транспортное средство мужчины было видно у "Тартини", в Кандавской волости, Тукумского края, неподалеку от моста через Абаву.