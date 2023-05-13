Каспарс, которого искала полиция, найден мертвым

В начале мая этого года Государственная полиция опубликовала информацию о пропавшем без вести Каспарсе Муйжниеке.
Полиция сообщает, что мужчина найден мертвым. Причиной смерти не является преступное деяние.
Полиция выражает благодарность за участие в розыске мужчины.
Уже сообщалось, что Каспарс Муйжниекс 28 апреля этого года ушел из своего места жительства в Талсинском крае. Последние новости состояли в том, что транспортное средство мужчины было видно у "Тартини", в Кандавской волости, Тукумского края, неподалеку от моста через Абаву.
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