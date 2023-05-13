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Каспарс, которого искала полиция, найден мертвым

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Лес у Межапарка
Лес у Межапарка Фото: Paula Čurkste/LETA

В начале мая этого года Государственная полиция опубликовала информацию о пропавшем без вести Каспарсе Муйжниеке.

Полиция сообщает, что мужчина найден мертвым. Причиной смерти не является преступное деяние.

Полиция выражает благодарность за участие в розыске мужчины.

Уже сообщалось, что Каспарс Муйжниекс 28 апреля этого года ушел из своего места жительства в Талсинском крае. Последние новости состояли в том, что транспортное средство мужчины было видно у "Тартини", в Кандавской волости, Тукумского края, неподалеку от моста через Абаву.

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