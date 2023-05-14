Президент и премьер-министр поздравили с Днем матери

"Сердечно поздравляю с Днем матери всех мам! Спасибо за вашу безусловную любовь, бесконечное терпение и неоценимую поддержку", - говорится в поздравлении президента.

"День за днем наши мамы, бабушки, приемные мамы с любовью заботятся и поддерживают самых близких и любимых людей, свою семью. Сегодня мы поздравляем и благодарим наших мам за их ежедневную заботу, любовь и поддержку", - сказал премьер-министр.

Сегодня День матери отмечается также во многих других странах мира. В Латвии День матери стал ежегодным и неотъемлемым праздником.