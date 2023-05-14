В Риге прошел заезд "Едины под красно-бело-красным"

Как сообщили в Рижской думе, во время заезда с 12:30 до 14:30 движение транспортных средств было ограничено или при необходимости закрыто на маршруте и на улицах, пересекающих маршрут.

Заезд с флагами проходил по маршруту от Луцавсалы по улице Луцавсалас, ротационному кругу улицы Мукусалас, Островному мосту, улице Краста, улице Маскавас до границы города. После этого - по улице Зиепниеккална от границы города по ротационному кругу улицы Мукусалас до Луцавсалы.

Государственная полиция регулировала и при необходимости перекрывала движение транспортных средств по указанному маршруту и ​​на улицах, пересекающих маршрут в указанное время, обеспечивала сопровождение участников заезда, а также безопасность дорожного движения и общественный порядок.

Во время заезда Государственная полиция также регулировала или закрывала движение общественного транспорта.

Согласно информации на сайте НО, каждый год в мае НО организует заезд красно-бело-красных флагов, чтобы напомнить, что единство латышского народа возможно, что латыши должны быть хозяевами своей земли и что у латышей есть своя страна и свой язык.

Заезд впервые состоялся в 2005 году, а с 2013 года отделения НО также организуют местные заезды с флагами.