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Видео, фото ⟩ Рива на "Евровидении", Рынска в Юрмале, а Лобода на рыбалке

rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные!

Катрина Гупало среди цветов

Светлана Лобода проводила время с детьми

Элина Пакалне смотрела хоккей

Маркус Рива приехал на "Евровидение"

Лиза и Гарри Галкины у Эйфелевой башни

Саша Дони отправилась в Дубай

Анна Седокова обратилась к подписчикам

Стас Давыдов записывал смешные видео

Соня Стужук (Левданская) позировала

Божена Рынска рассказывала о своих буднях в Юрмале

Женя Мильковский в Грузии

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RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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