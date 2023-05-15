Видео, фото ⟩ Рива на "Евровидении", Рынска в Юрмале, а Лобода на рыбалке

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные!
Катрина Гупало среди цветов
Светлана Лобода проводила время с детьми
Элина Пакалне смотрела хоккей
Маркус Рива приехал на "Евровидение"
Лиза и Гарри Галкины у Эйфелевой башни
Саша Дони отправилась в Дубай
Анна Седокова обратилась к подписчикам
Стас Давыдов записывал смешные видео
Соня Стужук (Левданская) позировала
Божена Рынска рассказывала о своих буднях в Юрмале
Женя Мильковский в Грузии
Настя Каменских с мамой
Интарс Бусулис поздравлял супругу с днем рождения
Наргиз Закирова с внуками
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова