G7 и ЕС обсуждают эмбарго на возобновление импорта газа из РФ по трубопроводам

Казахстан осуществляет транзит своей нефти в Германию. Она поставляется по системе российских магистральных нефтепроводов "Транснефть" в направлении пункта "Адамова застава" на северо-востоке Польши для дальнейшей переправки в Германию. Прокачка по территории РФ подтверждена министерством энергетики России. Транзит реализуется в рамках соглашения между Москвой и Астаной от 7 июня 2002 года. Москва зарабатывает на транзите, а не непосредственно на продаже сырья. Как сообщил российский оператор "Транснефть" 29 декабря 2022 года, компания "КазТрансОйл" подала заявку на бронирование дополнительных мощностей на прокачку по "Дружбе" 1,2 млн тонн нефти в 2023 году.

Нефтяное эмбарго

Эмбарго ЕС на нефть из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года для поставок по морю, ФРГ обязывалась к 31 декабря 2022 года прекратить импорт из России по нефтепроводу "Дружба".

"Газпром" 31 августа 2022 года на 60 процентов сократил поставки в Германию по газопроводу "Северный поток", сославшись на проблемы с турбинами компании Siemens Energy. В июле газопровод полностью остановили на десятидневный плановый ремонт, затем объемы прокачки снизились уже на 80 процентов от его пропускной способности. В конце августа было объявлено о новых внеплановых трехдневных профилактических работах, после которых снабжение немецкого рынка больше не возобновилось.

Затем, 26 сентября 2022 года, произошла диверсия на "Северных потоках", почти полностью разрушившая эти газопроводы.