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Россия развернула стратегические бомбардировщики вблизи Финляндии и Норвегии

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Российский бомбардировщик Су-24. Иллюстративное фото
Российский бомбардировщик Су-24. Иллюстративное фото Фото: Meoita/Shutterstock

На российскую военную авиабазу Оленья, которая находится всего в 200 километрах от Финляндии и Норвегии, были пербазированы два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и 14 бомбардировщиков Ту-95. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на издание The Barents Observer.

Издание The Barents Observer ссылается на спутниковые снимки от 7 мая.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 способны нести ядерное оружие.

Издание сообщает, что бомбардировщики стоят на аэродроме таким образом, что они могут подняться в воздух очень быстро.

"Это означает, что у Норвегии и Финляндии будет меньше времени на подъем в воздух своих истребителей для опознания самолетов, находящихся вблизи их воздушного пространства", - отмечает издание.

"Медуза" сообщает, что стратегические бомбардировщики участвуют в обстрелах Украины крылатыми ракетами. Например, на прошлой неделе самолеты вылетали почти каждый день, в том числе совершали боевые вылеты со стрельбой по целям в Украине.

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