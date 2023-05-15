Россия развернула стратегические бомбардировщики вблизи Финляндии и Норвегии

Издание The Barents Observer ссылается на спутниковые снимки от 7 мая.

🇷🇺OLENYA AIR BASE🇷🇺

0.5M📸 from 7 May 2023 of the flight line. For anyone that follows @olga_pp98, you would know that Tu-95 aircraft from Olenya have been involved in recent missile launches into 🇺🇦. pic.twitter.com/HKLqZO5hPj — MT Anderson (@MT_Anderson) May 10, 2023

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95 способны нести ядерное оружие.

Издание сообщает, что бомбардировщики стоят на аэродроме таким образом, что они могут подняться в воздух очень быстро.

"Это означает, что у Норвегии и Финляндии будет меньше времени на подъем в воздух своих истребителей для опознания самолетов, находящихся вблизи их воздушного пространства", - отмечает издание.

"Медуза" сообщает, что стратегические бомбардировщики участвуют в обстрелах Украины крылатыми ракетами. Например, на прошлой неделе самолеты вылетали почти каждый день, в том числе совершали боевые вылеты со стрельбой по целям в Украине.