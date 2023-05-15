Ринкевич: главная задача нового президента - внешняя безопасность

Ринкевич отметил, что еще предстоят переговоры и дискуссии о поддержке его кандидатуры. "Процесс только начался", - сказал он.

Как сообщалось, "Объединенный список" выдвинул на пост президента Улдиса Пиленса, "Прогрессивные" - активистку латышской диаспоры Элину Пинто, а "Новое Единство" - Ринкевича.

Действующий президент Эгил Левитс сначала согласился, а затем отказался баллотироваться на второй срок, так как не смог заручиться единогласной поддержкой коалиции.

Президентские выборы состоятся 31 мая.