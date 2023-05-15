Галкин обратился в суд с требованием снять с него статус "иноагента"

Максим Галкин после этого сделал видеобращение заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой".

Максим Галкин публично выступает против войны развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих выступлениях в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того, как шоумены внесли в реестр "иноагентов" его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в эти списки, но этого так и не было сделано.