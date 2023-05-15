Галкин обратился в суд с требованием снять с него статус "иноагента"

Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин потребовал снять с него статус "иноагента". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
СМИ сообщают, что иск на Минюст РФ Максим Галкин подал в Замоскворецкий суд Москвы.
Напомним, что комика, который сейчас проживает в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, внесли в реестр "иноагентов" РФ 16 сентября прошлого года.
Максим Галкин после этого сделал видеобращение заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой".
Максим Галкин публично выступает против войны развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих выступлениях в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем". После того, как шоумены внесли в реестр "иноагентов" его супруга Алла Пугачева попросила ее тоже добавить в эти списки, но этого так и не было сделано.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!