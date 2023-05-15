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Датские дальнобойщики блокировали пограничные пункты с Германией

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Датские грузовики
Датские грузовики Фото: Benjamin Nolte/DPA/Scanpix

Датские водители грузовиков заблокировали пересечение границы с Германией утром в понедельник, 15 мая, в знак протеста против введения запланированного дорожного налога.

Около 5:00 утра (6:00 утра по латвийскому времени) движение по трассе А7 было парализовано,

но уже примерно через три часа движение транспорта было восстановлено, сообщила немецкая полиция, заявив, что "с немецкой стороны все свободно".

К северу от границы двигалась протестующая колонна датских водителей грузовиков, добавила представитель немецкой полиции.

Водители заблокировали пограничные переходы с Германией в Падборге и Крусо, остановив свои автомобили.

Сообщается, что аналогичные акции протеста проходят и в других местах Дании.

По информации полиции Дании, протесты водителей также проходят возле аэропорта в Копенгагене и на дорогах около портового города Хельсингер на северо-востоке страны.

С 2025 года планируется ввести дорожный сбор для грузовых автомобилей в Дании за пройденные километры.

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