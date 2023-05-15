Фото и видео ⟩ На шоссе в Эстонии произошла тяжелая авария. Образовалась пробка

Как уточнила Ану Виллманн из Ляэнеской префектуры, в Центр тревоги в 10:21 поступило сообщение о том, что на 71-м километре шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа произошло ДТП.

"По первоначальным данным, столкнулись два грузовика, дорожное движение на месте происшествия нарушено, одна полоса временно закрыта. Скорая помощь осматривает водителей", - отметила Ану Виллманн.

И хотя грузовики серьезно пострадали в аварии, по данным редакции Järva Teataja, водители отделались незначительными травмами. Один из них жаловался на боль в колене, но на этом все. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В результате ДТП движение было основательно нарушено, а направление движения, ведущее из Таллинна в Тарту, полностью перекрыто.

В сторону Таллинна открыта лишь одна полоса. Полиция регулирует движение, на месте происшествия введено ограничение скорости.