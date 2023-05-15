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Запрет ретрансляции "Рен ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия": решение вступило в силу

rus.tvnet.lv/LETA
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Пульт от телевизора
Пульт от телевизора Фото: Shutterstock

В Административный окружной суд не поступило ни одной кассационной жалобы на решение, которым он отклонил ходатайство об отмене решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) о запрете на ретрансляцию телепрограмм "Рен ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия" в Латвии, таким образом решение суда вступило в законную силу, выяснило агентство LЕТА в суде.

Ранее в суд обратились компании Reveno Media LTD и AS Telekompanija NTV с просьбой отменить решение NEPLP от 9 февраля 2021 года о запрете на ретрансляцию 16 российских программ в части, касающейся указанных компаний, а именно телеканалов "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия".

В середине марта окружной суд также отклонил иск SIA Pirmais Baltijas Kanāls о приостановлении действия решения NEPLP от 25 февраля 2022 года, которым были аннулированы разрешения на вещание программ "ПБК Литва" и "ПБК Эстония".

Как сообщалось, со 2 марта прошлого года больше нельзя увидеть в телеэфире программы "ПБК Эстония" и "ПБК Литва", которые были самыми популярными русскоязычными каналами в Латвии.

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