Запрет ретрансляции "Рен ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия": решение вступило в силу

Ранее в суд обратились компании Reveno Media LTD и AS Telekompanija NTV с просьбой отменить решение NEPLP от 9 февраля 2021 года о запрете на ретрансляцию 16 российских программ в части, касающейся указанных компаний, а именно телеканалов "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия".

В середине марта окружной суд также отклонил иск SIA Pirmais Baltijas Kanāls о приостановлении действия решения NEPLP от 25 февраля 2022 года, которым были аннулированы разрешения на вещание программ "ПБК Литва" и "ПБК Эстония".

Как сообщалось, со 2 марта прошлого года больше нельзя увидеть в телеэфире программы "ПБК Эстония" и "ПБК Литва", которые были самыми популярными русскоязычными каналами в Латвии.