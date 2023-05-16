Эстонские школы отказываются от русского языка: какие проблемы могут возникнуть?

Кроме того, министерство готовит бесплатные курсы эстонского языка для работников сферы образования.

Бюджет реформы на четыре года Согласно коалиционному договору, за четыре года для обеспечения всех дополнительных расходов на реформу, в том числе на зарплаты преподавателям, из государственного бюджета будет выделено около трехсот миллионов евро. Еще около 46 миллионов будет вложено за счет европейских фондов.

Частично кадровая проблема должна смягчиться за счет поэтапного перехода на эстонский язык.

"К 1 августа 2024 года не всем учителям для продолжения работы необходимо знание эстонского языка на уровне С1. Это требуется только от тех учителей, которые преподают предмет на эстонском языке, - рассказал чиновник министерства. - Другие учителя смогут в 2024/2025 гг. продолжить преподавать в течение учебного года на русском языке, если у них есть категория B2".

Таллиннский Линнамяэский русский лицей - одна из самых крупных русских школ в Эстонии Фото: Priit Simson

Мы поинтересовались, какими темпами идет заполнение вакансий и сколько новых учителей уже нашлось после того, как стала очевидной необратимость школьной реформы?

"Министерство не ведет учет вакансий в школах, - ответил Ингар Дуболазов. То, что в Харьюмаа и Ида-Вирумаа работают учителя, не отвечающие языковым требованиям, не означает, что учителей не хватает. Многих учителей, которые не соответствуют языковым требованиям, со временем придется заменить. Однако сейчас мы видим, что интерес к изучению эстонского языка очень высок, это радует".