Эстонские школы отказываются от русского языка: какие проблемы могут возникнуть?

План перехода на эстоноязычное образование рассчитан на 2024-2030 годы. В 2024 году на эстонский язык обучения перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы основной школы. Министерство образования и науки детально распланировало работу по переходу. Rus.Postimees изучил связанные со школьной реформой документы и выяснил, какие проблемы могут возникнуть, какими мерами они будут решены и есть ли у государства план "Б" на случай неудачи.
С момента принятия парламентом принципиального решения о переходе школ на эстонский язык оно подвергается постоянной критике со стороны членов Центристской партии. К последовательным критикам принадлежат мэр Таллинна Михаил Кылварт и бывший вице-мэр, а ныне депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев.
Новый вице-мэр Таллинна Андрей Канте также считает, что в условиях Таллинна открыть первые классы с обучением на эстонском уже в 2024 году невозможно. 8 мая депутаты фракции Центристской партии Рийгикогу внесли очередной запрос о реформе министру образования и науки Кристине Каллас.
Вопросы в нем заданы те же, которые центристы озвучивают при каждом удобном случае: как планируется решить вопрос с нехваткой учителей, будут ли к этому сроку готовы учебные пособия, куда денут учителей, которые не сдадут язык на необходимую категорию.
На большую часть вопросов депутатов ЦП ответы уже даны. Много информации есть в открытом доступе на сайте Министерства образования и науки, другое дело, что после ее изучения возникают уже новые вопросы.
Учителей ищут днем с огнем
Главная проблема, которую поставили во главу угла и сторонники реформы, и скептики - обеспечение школ педагогами. Детальный план решения этой проблемы со сроками и бюджетом изложен в Программе перехода на эстоноязычное обучение на 2022-2030 годы (Программа перехода).
К ней прилагается объемная пояснительная записка со статистикой и исходными данными о нынешнем состоянии русских школ. Согласно пояснительной записке, нехватка учителей особенно заметна в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
Мы поинтересовались у Министерства образования и науки, насколько вероятно, что к сентябрю 2024 года удастся найти столько учителей, соответствующих требованиям, сколько необходимо для первого этапа реформы.
Руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов пояснил Rus.Postimees, что министерство делает для этого все, что только возможно. Так, в Таллиннском и Тартуском университетах с нового учебного года будет увеличено количество мест для подготовки учителей.
"Также люди, имеющие другую профессию, уже идут в школы, чтобы стать учителями. Хорошим примером переподготовки стала программа Noored Kooli ("Молодежь в школу"). По этой программе в школы пришло уже триста молодых учителей. Большинство из них остались работать в сфере образования", - рассказал Дуболазов.
По его словам, большие надежды министерство возлагает на повышение зарплат учителей. "С этого года мы увеличили минимальную заработную плату учителям почти на 24 процента", - сказал чиновник.
Конечная цель - поднять заработную плату учителей как минимум до 120 процентов от средней заработной платы по стране.
Кроме того, министерство готовит бесплатные курсы эстонского языка для работников сферы образования.
Бюджет реформы на четыре года
Согласно коалиционному договору, за четыре года для обеспечения всех дополнительных расходов на реформу, в том числе на зарплаты преподавателям, из государственного бюджета будет выделено около трехсот миллионов евро. Еще около 46 миллионов будет вложено за счет европейских фондов.
Частично кадровая проблема должна смягчиться за счет поэтапного перехода на эстонский язык.
"К 1 августа 2024 года не всем учителям для продолжения работы необходимо знание эстонского языка на уровне С1. Это требуется только от тех учителей, которые преподают предмет на эстонском языке, - рассказал чиновник министерства. - Другие учителя смогут в 2024/2025 гг. продолжить преподавать в течение учебного года на русском языке, если у них есть категория B2".
Мы поинтересовались, какими темпами идет заполнение вакансий и сколько новых учителей уже нашлось после того, как стала очевидной необратимость школьной реформы?
"Министерство не ведет учет вакансий в школах, - ответил Ингар Дуболазов. То, что в Харьюмаа и Ида-Вирумаа работают учителя, не отвечающие языковым требованиям, не означает, что учителей не хватает. Многих учителей, которые не соответствуют языковым требованиям, со временем придется заменить. Однако сейчас мы видим, что интерес к изучению эстонского языка очень высок, это радует".
По данным Министерства образования и науки сейчас в вузы поступает больше желающих учиться на педагога, чем несколько лет назад. "Тенденция положительная, но нынешним абитуриентам требуется время, чтобы добраться до школ, - говорит чиновник Минобразования. - Мы продолжим делать все, что нужно, чтобы обеспечить следующее поколение учителей".
По словам Дуболазова, огромную роль сегодня играет директор школы. "Директор отвечает за подбор персонала, за создание системы наставничества для молодых учителей, за нагрузку сотрудников, организацию обучения, культуру общения учителей, учеников и родителей".
Методики, учебники и прочие контурные карты
Не только депутаты-центристы, но и мы поинтересовались у министерства, на каком этапе находится разработка учебных материалов для классов, которые с сентября 2024 года полностью перейдут на эстонский язык обучения.
Если посмотреть раздел Плана перехода, который озаглавлен "Доступность учебных материалов и инструментов оценки", то мы видим, что крайний сроки обеспечения всеми учебными материалами - 2029 год. Однако что-то должно быть готово уже к маю 2024 года.
"Для развития языковых навыков при так называемом "выравнивании" в обучении можно использовать учебные материалы, созданные для упрощенной учебной программы, - сказал Ингар Дуболазов. - Они по силам начинающим, просты для восприятия и компактны, то есть идеальны для начинающих изучать язык".
По словам руководителя перехода на эстоноязычное обучение, эти материалы доступны на сайте для учащихся с особыми образовательными потребностями, в э-Koolikott и в среде Opiq. Кроме того, в e-Koolikott можно найти учебные материалы, подготовленные на основе программы языкового погружения.
В ближайшее время планируется создание новых учебных материалов. В рабочие группы по их подготовке будут включены специалисты в области языка из научно-исследовательских институтов, составители уже имеющихся учебных материалов, практикующие преподаватели.
Язык до Нарвы доведет, но не всех
В пояснительной записке к Плану перехода сказано, что переход на обучение на эстонском языке самым непосредственным образом затрагивает 2245 учителей, чья квалификация сегодня не отвечает языковым требованиям.
Очевидно, многие из этих учителей не смогут сдать экзамен к сентябрю 2024 года, и им куда-то нужно деваться. По словам Ингара Дуболазова, с учителями, чей эстонский язык не соответствует требуемому уровню, можно будет заключить годовые трудовые договоры.
"Учителя, владеющие эстонским языком на уровне B2, смогут продолжать преподавать предметы на русском языке в классах, которые еще не перешли на эстонский язык, - говорит Дуболазов. - Мы надеемся, что многие из них смогут улучшить свои языковые навыки и продолжат работать".
Что все-таки с планом "Б"?
В связи с планом поиска учителей для самых проблемных регионов у нас возник вопрос, а не произойдет ли снова перекос. Сегодня в Эстонии повсеместно не хватает учителей. Если учителя в самых проблемных уездах получат более высокую зарплату и лучшие условия, не появятся ли проблемы уже где-то в Южной Эстонии или на Сааремаа?
"Сегодня версия о массовом перемещении учителей из соседних уездов в Ида-Вирумаа не подтверждается, - ответил на наш вопрос Дуболазов. - Пока набор учителей показал, что, например, в Нарву из-за пределов Ида-Вирумаа приезжает только каждый четвертый учитель и большинство из них приезжает из Тарту".
Очевидно, что Министерство образования и правда всерьез озаботилось и кадровой проблемой, и учебниками. В долгосрочной перспективе все эти меры, очевидно, должны сработать, но переход первых и четвертых классов на эстонский язык должен быть обеспечен педагогами уже через год и сомнения остаются.
Rus.Postimees задал вопросы о возможных сложностях с реализацией реформы в 2024 году бывшему министру образования, а ныне депутату Рийгикогу от Партии реформ Лийне Керсна.
Нас интересовало ее мнение, как человека, знакомого со всей документацией Минобразования.
"Спасибо за подробные вопросы, - ответила Керсна. - Все они касаются реализации закона, поэтому обращайтесь в Министерство образования... Разумеется, у министра есть основательный план "А", план "Б" и план "С".
Однако из министерства мы не получили внятного ответа на вопрос "какой план "Б". Что делать директору, если сентябрь 2024 года на носу, а по некоторым предметам учителей со знанием эстонского нет? Не проводить уроки по этим предметам? Проводить их на русском языке? Жизнь покажет.
Доступность школ в глубинке - забота самоуправлений
Пояснительная записка к Плану перехода предусматривает "оптимизацию школьной сети" как один из способов решения проблемы с учителями. Очевидно, что подразумевается закрытие малых школ в регионах.
"Принятие решений о реорганизации муниципальных школ не входит в компетенцию Министерства образования и науки, а входит в компетенцию органов местного самоуправления", - говорит Ингар Дуболазов.
В Минобразования считают, что ничего страшного не случится. По словам представителя Министерства образования, решения о школах, которые принимают самоуправления, должны исходить из Плана развития сферы образования до 2035 года, разработанного министерством. Министерство же позаботилось о доступности школ.
Согласно этому плану должно быть обеспечено обучение в 1-3-х, 1-4-х или 1-6-х классах как можно ближе к дому. Старшие ученики основной школы (7-9-е классы) должны иметь возможность учиться не дальше чем в центре местного самоуправления.
План, очевидно, разумный в наших условиях, но учитывает не все. Rus.Postimees уже не раз поднимал вопрос о низкой доступности образования, особенно гимназического и по интересам, в удаленных от столицы местах. Уже сейчас для многих детей поездка в школу и обратно стала огромной проблемой.
У местных самоуправлений Эстонии финансовые возможности очень разные. У тех муниципалитетов, которым не хватает денег на содержание школы, обычно нет денег и на организацию школьных автобусов и студенческих общежитий.
В Программе перехода нет ни слова о том, как будет решаться проблема с проездом или проживанием, если из-за нехватки учителей будет закрываться еще больше малых школ или классов. Просто переложить ответственность на самоуправления можно, но деньги на школьный транспорт от этого не появятся.
Можно предположить, что эта задача должна быть урегулирована совместно Министерством образования, Министерством по делам регионов и самоуправлениями, но пока в документах о школьной реформе об этом нет ни слова и комментарий министерства ясности тоже не внес.