ISW: Кремль может объявить Пригожина предателем

Так аналитики американского прокомментировали утечку информации, о которой накануне писала Washington Post, называя ее данными американской разведки, и приходит к выводу, что компромат вряд ли заставит Кремль сместить Евгения Пригожина в ближайшее время.

Эксперты ISW в свою очередь считают, что предполагаемые контакты Пригожина с украинской разведкой, если они имели место,

были бы частью его вражды с Минобороны России, но не вызовом российскому президенту Владимиру Путину, за благосклонность которого основатель ЧВК соревнуется с военными.

Аналитики считают, что в Кремле знали о возможных контактах Пригожина с украинской разведкой и поэтому не были удивлены этим.

"Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы Вагнера находятся на передовой", - говорится в сообщении ISW.

"Пригожин командует силами ЧВК "Вагнер" на Донбассе, и его устранение нанесло бы ущерб российским позициям в Бахмуте, Путин вряд ли пойдет на такой риск", - считают аналитики.

Кремль не может просто убрать Пригожина, потому что ЧВК "Вагнер" - частная компания. Единственный способ сменить владельца - получить контроль над компанией.

"Для того чтобы Пригожин не контролировал ЧВК "Вагнер", Кремлю по иронии судьбы придется контролировать группу наемников, от которой Путин всеми силами пытается официально дистанцироваться", - резюмируют эксперты ISW.