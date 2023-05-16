Фото ⟩ В Риге сошел с рельсов трамвай 1-го маршрута, движение восстановлено

Движение трамваев было временно остановлено на улице Ропажу в направлении Юглы.

Как пояснили в компании, движение трамваев на этом участке может быть восстановлено примерно через час. Чтобы добраться до нужного пункта назначения, компания предлагает пассажирам воспользоваться другим транспортным маршрутом.

В настоящий момент трамвай установлен на рельсы, движение по маршруту возобновилось.

Uzmanību! 1. maršruta tramvajam apstājusies kustība Ropažu ielā virzienā uz Juglu, tramvajs nogājis no sliedēm. Tramvaji kursē Imanta - 5. tramvaju depo Brīvības ielā – Imanta. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) May 16, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 16 мая, по техническим причинам на набережной 11 Ноября временно было остановлено движение трамвайных маршрутов 1, 2, 5 и 10 в обоих направлениях, сообщило Rīgas satiksme.

Галерея: Трамвай сошел с рельсов на улице Ропажу в Риге