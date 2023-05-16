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Фото ⟩ В Риге сошел с рельсов трамвай 1-го маршрута, движение восстановлено

rus.tvnet.lv
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Трамвай
Трамвай Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 16 мая, в Риге сошел с рельсов трамвай 1-го маршрута, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.

Движение трамваев было временно остановлено на улице Ропажу в направлении Юглы.

Как пояснили в компании, движение трамваев на этом участке может быть восстановлено примерно через час. Чтобы добраться до нужного пункта назначения, компания предлагает пассажирам воспользоваться другим транспортным маршрутом.

В настоящий момент трамвай установлен на рельсы, движение по маршруту возобновилось.

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 16 мая, по техническим причинам на набережной 11 Ноября временно было остановлено движение трамвайных маршрутов 1, 2, 5 и 10 в обоих направлениях, сообщило Rīgas satiksme. 

Галерея: Трамвай сошел с рельсов на улице Ропажу в Риге

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