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Акция протеста против политики правительства еще не согласована

rus.tvnet.lv/LETA
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Айнар Шлесерс
Айнар Шлесерс Фото: Edijs Pālens/LETA

Самоуправление пока не согласовало запланированную на 27 мая в Риге акцию протеста против политики правительства, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Заявление о проведении акции протеста поступило от частного лица.

В нем говорится, что на площади Свободы с 15:00 до 17:00 пройдет митинг с целью протеста граждан против переизбрания Эгила Левитса президентом и политики, проводимой исполнительной властью.

Заявка принята, но еще не рассмотрена. Она также направлена в правоохранительные органы для оценки.

На акцию активно призывает лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. В заявке указано, что в митинге примут участие 1000 человек.

Шлесерс заявляет в социальных сетях, что, если на протест выйдут 10 000 человек, правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем падет.

"Мы вместе свергли Левитса! Свергнем и Кариньша!" - призывает Шлесерс.

По мнению политика, под руководством Кариньша Латвия тонет в долгах, экономика находится в застое, нация вымирает, молодежь бежит из страны, а люди борются за выживание.

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