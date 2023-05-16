Акция протеста против политики правительства еще не согласована

Самоуправление пока не согласовало запланированную на 27 мая в Риге акцию протеста против политики правительства, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Заявление о проведении акции протеста поступило от частного лица.
В нем говорится, что на площади Свободы с 15:00 до 17:00 пройдет митинг с целью протеста граждан против переизбрания Эгила Левитса президентом и политики, проводимой исполнительной властью.
Заявка принята, но еще не рассмотрена. Она также направлена в правоохранительные органы для оценки.
На акцию активно призывает лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. В заявке указано, что в митинге примут участие 1000 человек.
Шлесерс заявляет в социальных сетях, что, если на протест выйдут 10 000 человек, правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем падет.
"Мы вместе свергли Левитса! Свергнем и Кариньша!" - призывает Шлесерс.
По мнению политика, под руководством Кариньша Латвия тонет в долгах, экономика находится в застое, нация вымирает, молодежь бежит из страны, а люди борются за выживание.
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