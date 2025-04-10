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Кардиолог из Страдиня: мы можем не дожидаться трагедии

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Lauris Galsons/TVNET GRUPA

Болезни системы кровообращения остаются главной причиной смертности в Латвии. В прошлом году от них скончались 13 475 человек. Для сравнения - столько же людей живет во всем Алуксненском крае. Кардиолог больницы им. Страдиня Каспар Купиц и невролог Кристап Юрьянс рассказывают о своей повседневной практике: пациенты оказываются прикованными к постели и нуждаются в постоянном уходе, потому что часть из них самовольно прекратила прием лекарств. Психотерапевт и врач Лига Лисмане объясняет, что одной из причин такой ситуации становится невозможность установить доверительные отношения с пациентом за отведенные на прием 15 минут. "Как бы печально это ни звучало, нередко люди идут к врачу за отношениями, а не за лечением", - говорит она.

"Помню женщину, которой пять лет назад я назначил препараты, разжижающие кровь. Все было в порядке, ей стало лучше. Но в какой‑то момент она решила больше не пить эти таблетки. Когда она приехала ко мне на консультацию в инвалидной коляске, я ее сначала даже не узнал", - вспоминает кардиолог Каспар Купиц, специализирующийся в Клинической университетской больнице им. Страдиня на лечении аритмий. Он проходил стажировку по инвазивной аритмологии в Бельгии.

По его словам, немногие пациенты доходят до него на прием - большинство после инсульта уже не могут ходить и лежат прикованными к кровати. "Люди слишком поздно обращаются к врачу - чувствуют, что сердце бьется странно, сбивается ритм, пульс неровный, но списывают это на усталость. А потом внезапно попадают в больницу с инсультом, и тогда мы уже фиксируем аритмию".

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