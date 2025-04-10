Кардиолог из Страдиня: мы можем не дожидаться трагедии

Болезни системы кровообращения остаются главной причиной смертности в Латвии. В прошлом году от них скончались 13 475 человек. Для сравнения - столько же людей живет во всем Алуксненском крае. Кардиолог больницы им. Страдиня Каспар Купиц и невролог Кристап Юрьянс рассказывают о своей повседневной практике: пациенты оказываются прикованными к постели и нуждаются в постоянном уходе, потому что часть из них самовольно прекратила прием лекарств. Психотерапевт и врач Лига Лисмане объясняет, что одной из причин такой ситуации становится невозможность установить доверительные отношения с пациентом за отведенные на прием 15 минут. "Как бы печально это ни звучало, нередко люди идут к врачу за отношениями, а не за лечением", - говорит она.