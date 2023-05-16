В РФ возникли проблемы с обучением пилотов самолетов

Об этом сообщил начальник управления летной эксплуатации "Росавиации" Владимир Израилев. По его словам, в девяти учебных заведениях "Росавиации" молодые летчики используют иностранные самолеты - Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, легкие вертолеты Bell и Eurocopter.

Однако половина этих самолетов в настоящее время простаивает из-за неустранимых проблем, связанных с отсутствием запасных частей, поскольку Россия не импортирует двигатели и детали для самолетов иностранного производства.

"Двигатели завозятся очень долго, дорого, а иногда не завозятся", - сказал Израилев.

В настоящее время неизвестно, какими могут быть решения проблемы, поэтому страдает подготовка новых пилотов. Израилев сообщил, что "Росавиация" предложила Минтрансу России разработать собственные учебно-тренировочные самолеты, которые были бы эквивалентны производимым на Западе.

Андрей Богинский, глава Объединенной авиационной корпорации (ОАК), заявил о своей готовности создать этот тип самолета.

"Осталось только найти ресурсы для создания такой машины. Также следует помнить, что "Росавиация" долгое время не получала новую технику из-за недостаточного финансирования", - сказал Богинский.

В ОАК уже есть самолет "Як-118", разработанный несколько лет назад, который представляет собой модифицированную версию самолета "Як-18К", разработанного в 1970-х годах. Однако до серийного производства этот самолет не дошел, но в ходе разработки стало известно, что модифицированный самолет советских времен получит современные немецкие двигатели.

"Як-118" может удовлетворить требования "Росавиации", однако серийное производство таких самолетов возможно только при наличии собственных двигателей. Проекты есть, но реализовать их в России пока невозможно", - сказал эксперт.