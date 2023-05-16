В РФ возникли проблемы с обучением пилотов самолетов

Подготовка пилотов в России пострадала после введения санкций. Около половины самолетов в российских учебных заведениях в настоящее время неисправны, поэтому пилоты гражданской авиации "заканчивают обучение со значительными задержками". Если в ближайшее время ситуация не изменится, то "в России не будет пилотов, которые смогли бы управлять самолетами крупных авиакомпаний".
Об этом сообщил начальник управления летной эксплуатации "Росавиации" Владимир Израилев. По его словам, в девяти учебных заведениях "Росавиации" молодые летчики используют иностранные самолеты - Cessna 172, Diamond 40/42, L-410, легкие вертолеты Bell и Eurocopter.
Однако половина этих самолетов в настоящее время простаивает из-за неустранимых проблем, связанных с отсутствием запасных частей, поскольку Россия не импортирует двигатели и детали для самолетов иностранного производства.
"Двигатели завозятся очень долго, дорого, а иногда не завозятся", - сказал Израилев.
В настоящее время неизвестно, какими могут быть решения проблемы, поэтому страдает подготовка новых пилотов. Израилев сообщил, что "Росавиация" предложила Минтрансу России разработать собственные учебно-тренировочные самолеты, которые были бы эквивалентны производимым на Западе.
Андрей Богинский, глава Объединенной авиационной корпорации (ОАК), заявил о своей готовности создать этот тип самолета.
"Осталось только найти ресурсы для создания такой машины. Также следует помнить, что "Росавиация" долгое время не получала новую технику из-за недостаточного финансирования", - сказал Богинский.
В ОАК уже есть самолет "Як-118", разработанный несколько лет назад, который представляет собой модифицированную версию самолета "Як-18К", разработанного в 1970-х годах. Однако до серийного производства этот самолет не дошел, но в ходе разработки стало известно, что модифицированный самолет советских времен получит современные немецкие двигатели.
"Як-118" может удовлетворить требования "Росавиации", однако серийное производство таких самолетов возможно только при наличии собственных двигателей. Проекты есть, но реализовать их в России пока невозможно", - сказал эксперт.
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