"Новое Единство" надеется на то, что за Ринкевича проголосуют 80 депутатов

Политик не сказал этого напрямую, но это означает, что "Новое Единство" надеется, что в решающем голосовании избрание Ринкевича кроме них поддержат и депутаты "Объединенного списка", Национального объединения, Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных".

Латковскис отметил, что на этот раз на выборы в президенты государства заявлены три сильных претендента с одним "выразительно сильным, наилучшим" кандидатом в президенты - Ринкевичем.

На вопрос о высказывании министра земледелия Дидзиса Шмитса (члена "Объединенного списка", партнера "Нового Единства" по коалиции) в газете Diena, что "Новое Единство" сейчас ищет поддержки для избрания президентом Латвии министра иностранных дел Эдгара Ринкевича у депутата Вентспилсской думы Айвара Лембергса, Латковскис ответил, что не может комментировать это.

В то же время Латковскис указал, что ближе к президентским выборам умами многих завладели "самые невообразимые теории заговора и завеса подозрительности в отношении всего и всех". Для политиков характерны "самые невероятные комбинации и безрассудные мечтания", которые переплетаются с тревогой по поводу сохранения занимаемых в данный момент должностей, отметил политик.

Продолжая высказываться образно, Латковскис отметил, что переговоры о выборах в президенты государства проходят "как в кулуарах Сейма, так и в дорогих квартирах и в маленьких домиках в районах Латвии", и каждый житель имеет свое мнение. Одновременно не меняется задача руководителя фракции "Нового Единства" договориться с другими политиками о поддержке Ринкевича.

На вопрос, изменится ли после избрания президента страны состав коалиции или будет создано новое правительство, Латковскис пояснил, что это очень трудно предвидеть и что он сосредоточился на заботе о поддержке Ринкевича.