"Новое Единство" надеется на то, что за Ринкевича проголосуют 80 депутатов

"Новое Единство" надеется на поддержку 80 депутатов Сейма для избрания министра иностранных дел Эдгара Ринкевича на пост президента страны, сообщает председатель фракции "Нового Единства" Айнарс Латковскис.
Политик не сказал этого напрямую, но это означает, что "Новое Единство" надеется, что в решающем голосовании избрание Ринкевича кроме них поддержат и депутаты "Объединенного списка", Национального объединения, Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных".
Латковскис отметил, что на этот раз на выборы в президенты государства заявлены три сильных претендента с одним "выразительно сильным, наилучшим" кандидатом в президенты - Ринкевичем.
На вопрос о высказывании министра земледелия Дидзиса Шмитса (члена "Объединенного списка", партнера "Нового Единства" по коалиции) в газете Diena, что "Новое Единство" сейчас ищет поддержки для избрания президентом Латвии министра иностранных дел Эдгара Ринкевича у депутата Вентспилсской думы Айвара Лембергса, Латковскис ответил, что не может комментировать это.
В то же время Латковскис указал, что ближе к президентским выборам умами многих завладели "самые невообразимые теории заговора и завеса подозрительности в отношении всего и всех". Для политиков характерны "самые невероятные комбинации и безрассудные мечтания", которые переплетаются с тревогой по поводу сохранения занимаемых в данный момент должностей, отметил политик.
Продолжая высказываться образно, Латковскис отметил, что переговоры о выборах в президенты государства проходят "как в кулуарах Сейма, так и в дорогих квартирах и в маленьких домиках в районах Латвии", и каждый житель имеет свое мнение. Одновременно не меняется задача руководителя фракции "Нового Единства" договориться с другими политиками о поддержке Ринкевича.
На вопрос, изменится ли после избрания президента страны состав коалиции или будет создано новое правительство, Латковскис пояснил, что это очень трудно предвидеть и что он сосредоточился на заботе о поддержке Ринкевича.
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