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Основатель чешской благотворительной инициативы умер после ранения в Украине

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Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: LIBKOS/AP

Умер раненный в Украине чех, основавший добровольческую организацию, которая отправила медиков в Украину, чтобы лечить раненых и обучать военнослужащих и гражданских жителей в области военной медицины.

38-летний мужчина, который из соображений безопасности раскрыл СМИ только свой позывной - "Тейлор", был ранен в марте на Донбассе и умер в понедельник в больнице в Праге, сообщила его инициатива "Феникс".

В начале апреля он был перевезен из Киева во Львов, а затем в Прагу.

Инициатива "Феникс" была основана вскоре после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

В ее рамках медики-добровольцы отправляются на восток Украины. В организованных инициативой медицинских курсах приняли участие уже около 5000 украинцев.

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