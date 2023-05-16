Основатель чешской благотворительной инициативы умер после ранения в Украине

38-летний мужчина, который из соображений безопасности раскрыл СМИ только свой позывной - "Тейлор", был ранен в марте на Донбассе и умер в понедельник в больнице в Праге, сообщила его инициатива "Феникс".

В начале апреля он был перевезен из Киева во Львов, а затем в Прагу.

Инициатива "Феникс" была основана вскоре после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

В ее рамках медики-добровольцы отправляются на восток Украины. В организованных инициативой медицинских курсах приняли участие уже около 5000 украинцев.