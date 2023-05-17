Китай попросил иностранные посольства убрать знаки солидарности с Украиной

Министерство иностранных дел Китая обратилось к расположенным в Пекине представительствам международных организаций и посольствам зарубежных государств с просьбой не использовать фасады их зданий для "политической пропаганды", сообщило во вторник, 16 мая, японское агентство Kyodo со ссылкой на "многочисленные дипломатические источники" в китайской столице. Оно полагает, что МИД КНР, по всей видимости, имеет в виду прежде всего флаги, надписи и другие знаки солидарности с Украиной, обороняющейся от российского вторжения.

Кроме того, в уведомлении, датированном 10 мая, китайские власти призвали посольства и организации принять меры, чтобы "избежать возникновения конфликтов между государствами". В документе также указано, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и постановления", при этом КНР уважает их дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Ни одно посольство не убрало знаки солидарности с Украиной