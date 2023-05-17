СМИ: под Бахмутом погиб американский ветеран спецназа

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в видео, которое было опубликовано во вторник, 16 мая, утверждает, что в под Бахмутом погиб гражданин США.
На видео показано, как Евгений Пригожин демонстрирует документы "гражданина Соединенных Штатов".
"Мы его передадим Соединенным Штатам Америки, положим в гроб, закроем американским флагом - с уважением. Потому что он умер не в постели дедушкой, а умер на войне", - заявил Евгений Пригожин.
Близкий друг и основатель некоммерческой организации, работающей в Украине, подполковник в отставке Перри Блэкберн рассказал CNN,
что это - отставной сержант спецназа армии США Николас Меймер. Об этом пишет Русская служба BBC.
Согласно CNN, Меймер прослужил в армии более 20 лет и в 2018 году вышел на пенсию.
Сообщается, что Меймер находился в здании, попавшем под обстрел российской армии. Здание рухнуло и он либо погиб при обрушении здания, либо был убит огнем российской артиллерии.
Газета Idaho Statesman также сообщила, что человек на видео - 45-летний ветеран армейского спецназа Ник Меймер, который провел последний год в Украине, обучая гражданских добровольцев.
Меймер, живший в штате Айдахо, переехал преподавать английский язык в Испанию за два месяца до российского вторжения в Украину в феврале прошлого года.
По его собственным словам, наблюдая за происходившим, он почувствовал моральный долг - помочь украинцам.
"Я думаю, что это одна из самых явных несправедливых агрессий в новейшей истории, - сказал в июне прошлого года ветеран американского спецназа в телефонном интервью газете Idaho Statesman. – Всем очевидно, что это неоправданное вторжение. Так что я чувствовал, что мой моральный компас просто указал мне, что делать".
Как пишет газета, в Украине Меймер занимался созданием программы подготовки отрядов территориальной обороны.
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