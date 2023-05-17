СМИ: под Бахмутом погиб американский ветеран спецназа

На видео показано, как Евгений Пригожин демонстрирует документы "гражданина Соединенных Штатов".

"Мы его передадим Соединенным Штатам Америки, положим в гроб, закроем американским флагом - с уважением. Потому что он умер не в постели дедушкой, а умер на войне", - заявил Евгений Пригожин.

Близкий друг и основатель некоммерческой организации, работающей в Украине, подполковник в отставке Перри Блэкберн рассказал CNN,

что это - отставной сержант спецназа армии США Николас Меймер. Об этом пишет Русская служба BBC.

Согласно CNN, Меймер прослужил в армии более 20 лет и в 2018 году вышел на пенсию.

Сообщается, что Меймер находился в здании, попавшем под обстрел российской армии. Здание рухнуло и он либо погиб при обрушении здания, либо был убит огнем российской артиллерии.

Газета Idaho Statesman также сообщила, что человек на видео - 45-летний ветеран армейского спецназа Ник Меймер, который провел последний год в Украине, обучая гражданских добровольцев.

Меймер, живший в штате Айдахо, переехал преподавать английский язык в Испанию за два месяца до российского вторжения в Украину в феврале прошлого года.

По его собственным словам, наблюдая за происходившим, он почувствовал моральный долг - помочь украинцам.

"Я думаю, что это одна из самых явных несправедливых агрессий в новейшей истории, - сказал в июне прошлого года ветеран американского спецназа в телефонном интервью газете Idaho Statesman. – Всем очевидно, что это неоправданное вторжение. Так что я чувствовал, что мой моральный компас просто указал мне, что делать".

Как пишет газета, в Украине Меймер занимался созданием программы подготовки отрядов территориальной обороны.