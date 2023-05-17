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Почему победительницу "Евровидения" обвиняют в плагиате?

Раиса Смирнова rus.tvnet.lv
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Мика Ньютон, Loreen, Abba
Мика Ньютон, Loreen, Abba Фото: Reuters/ EBU/ Scanpix/ Instagram/ коллаж TVNET

После победы участницы от Швеции Loreen (Лорин) на конкурсе "Евровидение" в Сети то и дело стали обсуждать то, что песня Tatooe является плагиатом сразу на несколько композиций.


Напомним, что плагиат - это умышленное присвоение авторства.

Cама Loreen никак не комментировала упреки и сравнения. Организаторы конкурса и жюри тоже не делали никаких заявлений. Конечно, в песне Tatooe присутствует повторение мелодической фразы (секвенция). Но такого рода прием существует во множестве песен.

Самые громкие сходства, которые обнаружили пользователи Сети - это было уже ранее прозвучавшее сравнение с песней "В плену" украинской исполнительницы Мики Ньютон и треком Flying Free от испанцев Pont Aeri из 90-х.

Видео: Loreen - Tatooe



Видео: Мики Ньютон - "В плену"

Видео: Pont Aeri - Flying Free

Кроме этого, в треке Loreen нашли отсылки к легендарным Abba (The Winner Takes It All). Конечно, было бы логично зашифровать в песне нотки из самой популярной группы в истории "Евровидения".

Видео: Abba - The Winner Takes It All

Но быть может это было сделано нарочно?

В современной музыке часто используется метод семплирования*. Это такая техника, когда музыкант берет кусочек записанного аудио и использует в новой песне. Тогда автор указывает в правообладателях имя того, у кого позаимствовал кусочек.

Официально все права авторов семплов соблюдены, а значит Loreen во время написания своей песни вдохновилась ранее созданными композициями и использовала некоторые фрагменты на совершенно законных основаниях. Она указала авторов, следовательно использование слова "плагиат" в данном случае является некорректным.

Кстати, если посмотреть лицензию у трека Мики Ньютон, то там правообладатели "LatinAutor" - те же, что и у Abba и Pont Aeri. Может быть потому, украинская певица не вступала в споры о плагиате?

Кстати, в Сети нашли еще сходство с Кэти Перри и ее песней Firework. Надо ли говорить, что там тоже в правообладателях лицензии LatinAutor? 

*О методе и приемах семплирования подробнее можно узнать здесь.

Видео: Кэти Перри - Firework

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