Почему победительницу "Евровидения" обвиняют в плагиате?

После победы участницы от Швеции Loreen (Лорин) на конкурсе "Евровидение" в Сети то и дело стали обсуждать то, что песня Tatooe является плагиатом сразу на несколько композиций.
Лорин – ВОРОВКА!!! pic.twitter.com/vuAfKJJ17G— мирный (@themirniy) May 11, 2023
Я хочу, чтобы все знали: Лорин - переоценена. Я так считал в 2012, я так считаю сейчас.— Барич (@WingedByLiberty) May 13, 2023
Победа Швеции на #Eurovision2023 - это большая шутка над вкусом. С одним и тем же вокалом, хореографией и копипастой Аббы вперемешку с номером Украины мохнатых годов.
Позор.
Напомним, что плагиат - это умышленное присвоение авторства.
Cама Loreen никак не комментировала упреки и сравнения. Организаторы конкурса и жюри тоже не делали никаких заявлений. Конечно, в песне Tatooe присутствует повторение мелодической фразы (секвенция). Но такого рода прием существует во множестве песен.
Самые громкие сходства, которые обнаружили пользователи Сети - это было уже ранее прозвучавшее сравнение с песней "В плену" украинской исполнительницы Мики Ньютон и треком Flying Free от испанцев Pont Aeri из 90-х.
Видео: Loreen - Tatooe
Видео: Мики Ньютон - "В плену"
Видео: Pont Aeri - Flying Free
Кроме этого, в треке Loreen нашли отсылки к легендарным Abba (The Winner Takes It All). Конечно, было бы логично зашифровать в песне нотки из самой популярной группы в истории "Евровидения".
Видео: Abba - The Winner Takes It All
Но быть может это было сделано нарочно?
В современной музыке часто используется метод семплирования*. Это такая техника, когда музыкант берет кусочек записанного аудио и использует в новой песне. Тогда автор указывает в правообладателях имя того, у кого позаимствовал кусочек.
Официально все права авторов семплов соблюдены, а значит Loreen во время написания своей песни вдохновилась ранее созданными композициями и использовала некоторые фрагменты на совершенно законных основаниях. Она указала авторов, следовательно использование слова "плагиат" в данном случае является некорректным.
Кстати, если посмотреть лицензию у трека Мики Ньютон, то там правообладатели "LatinAutor" - те же, что и у Abba и Pont Aeri. Может быть потому, украинская певица не вступала в споры о плагиате?
Кстати, в Сети нашли еще сходство с Кэти Перри и ее песней Firework. Надо ли говорить, что там тоже в правообладателях лицензии LatinAutor?
*О методе и приемах семплирования подробнее можно узнать здесь.
Видео: Кэти Перри - Firework
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!