Почему победительницу "Евровидения" обвиняют в плагиате?

Кроме этого, в треке Loreen нашли отсылки к легендарным Abba (The Winner Takes It All). Конечно, было бы логично зашифровать в песне нотки из самой популярной группы в истории "Евровидения".



Видео: Abba - The Winner Takes It All



​Но быть может это было сделано нарочно?



В современной музыке часто используется метод семплирования*. Это такая техника, когда музыкант берет кусочек записанного аудио и использует в новой песне. Тогда автор указывает в правообладателях имя того, у кого позаимствовал кусочек.

Официально все права авторов семплов соблюдены, а значит Loreen во время написания своей песни вдохновилась ранее созданными композициями и использовала некоторые фрагменты на совершенно законных основаниях. Она указала авторов, следовательно использование слова "плагиат" в данном случае является некорректным.



Кстати, если посмотреть лицензию у трека Мики Ньютон, то там правообладатели "LatinAutor" - те же, что и у Abba и Pont Aeri. Может быть потому, украинская певица не вступала в споры о плагиате?

Кстати, в Сети нашли еще сходство с Кэти Перри и ее песней Firework. Надо ли говорить, что там тоже в правообладателях лицензии LatinAutor?



*О методе и приемах семплирования подробнее можно узнать здесь.

Видео: Кэти Перри - Firework