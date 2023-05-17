Ср, 17.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Полиция просит помощи в опознании мужчины на фотографии

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Полиция просит установить личность человека
Полиция просит установить личность человека Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Сотрудники Государственной полиции просят помочь установить личность человека на фото и видео.

Полиция просит каждого, кто обладает какой-либо информацией, которая помогла бы выяснить личность человека, изображенного на фото и видео, звонить по телефонам 67500754, 26589225 или 110.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх