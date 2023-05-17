Видео ⟩ Полиция просит помощи в опознании мужчины на фотографии

RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПВидео ⟩ Полиция просит помощи в опознании мужчины на фотографииrus.tvnet.lv17 мая 2023, 09:44Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Полиция просит установить личность человека Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliemСотрудники Государственной полиции просят помочь установить личность человека на фото и видео.Полиция просит каждого, кто обладает какой-либо информацией, которая помогла бы выяснить личность человека, изображенного на фото и видео, звонить по телефонам 67500754, 26589225 или 110.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые словаполицияРигаГосполицияполиция ищет Pекомендуем