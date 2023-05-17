"Наша история началась на улице Висвалжа": Диана Иелея о знакомстве с Марией Голубевой

Диана Иелея и бывший депутат Сейма и министр внутренних дел Мария Голубева вместе уже почти 30 лет. Диана рассказала онлайн-журналу Klik, как они познакомились.
Наша история началась на улице Висвалжа, на филологическом факультете. Мы познакомились во время учебы на 1-м курсе в 1990 году. В то время не было принято то, что может быть пара из двух женщин или двух мужчин. Даже на факультете иностранных языков. Да, об этом слышали, но это было где-то на Западе.
Я всегда чувствовала, что нужно наслаждаться моментом, что счастье здесь и сейчас.
Если нам хорошо вместе - зачем мне от этого отказываться? Но у нас не было никаких совместных планов.
- Но вы были парой?
- Сначала нет. Первый шаг к пониманию того, чего мы хотим от жизни, был в начале 4-го курса.
1993 год, 10 октября. У нас даже дата есть! Весной мы окончили Латвийский университет, а осенью поехали учиться в Венгрию. Мы провели вместе год.
После этого Мария заслужила стипендию для получения докторской степени в Кембридже, а я вернулась в Латвию. Моя мама уже начала болеть, мне нужно было зарабатывать деньги. Я работала учителем английского языка в японской школе.
Помню тот день, когда я проходила мимо книжных полок и думала: как мне жить дальше?
Интернета еще не было, чтобы позвонить, нужна была карта Lattelekom за пять латов. А моя зарплата учителя была 65 латов. Стоимость этой карты была огромна, и это всего около трех минут разговора.
У Марии была своя комната в Кембридже, где в одном доме жили вместе несколько студентов. Телефон был на первом этаже. Однажды она пропустила оговоренное время для звонка, а когда я позвонила, трубку взяла одна из ее соседок. Пока я объясняла ей, что мне нужно, деньги кончились. Но эта карта была настолько дорогой, что я могла позволить себе ее только раз в месяц.
Помню, какая это была трагедия - потерять месячный разговор из-за того, что там первой взяла трубку какая-то глупая девчонка!
Конечно, были и письма, которые мы писали от руки. У Марии до сих пор хранится та пачка писем, перевязанная ленточкой. Эти письма хранились в доме родителей Марии, они всю жизнь живут в одной квартире. Мы несколько раз меняли место жительства, жили и в Латвии, и в Бельгии, и во Франции.
- Кстати, о родителях - как они восприняли ваш союз?
- Моя мама была ужасно против, до последнего момента. Она не могла принять это. Она меня очень любила, но как советский человек не могла принять такие отношения. Вариант был либо никогда больше с ней не разговаривать, либо не говорить о Марии. Она никогда не поздравляла Марию с днем рождения, просто не упоминала о ней. Она всегда была очень рада меня видеть, но Марии как будто не было...
Теперь думаю: жизнь не так уж и длинна.
Если вы любите кого-то, почему вы не хотите, чтобы этот человек был счастлив? Почему вы считаете, что ваше представление о жизни единственно верное? Я имею в виду мою мать и отца Марии, там похожая ситуация. Мама Марии - человек практичный. Она сказала: ну ок, вдвоем все же лучше. Она не была в восторге, но согласилась с тем, что лучше иметь рядом второго человека.
О том, как Диана Иелея оценивает происходящее в политике и как она повлияла на отношения пары, подробнее - в онлайн-журнале Klik.
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