"Наша история началась на улице Висвалжа": Диана Иелея о знакомстве с Марией Голубевой

Помню тот день, когда я проходила мимо книжных полок и думала: как мне жить дальше?

Интернета еще не было, чтобы позвонить, нужна была карта Lattelekom за пять латов. А моя зарплата учителя была 65 латов. Стоимость этой карты была огромна, и это всего около трех минут разговора.

У Марии была своя комната в Кембридже, где в одном доме жили вместе несколько студентов. Телефон был на первом этаже. Однажды она пропустила оговоренное время для звонка, а когда я позвонила, трубку взяла одна из ее соседок. Пока я объясняла ей, что мне нужно, деньги кончились. Но эта карта была настолько дорогой, что я могла позволить себе ее только раз в месяц.

Помню, какая это была трагедия - потерять месячный разговор из-за того, что там первой взяла трубку какая-то глупая девчонка!

Конечно, были и письма, которые мы писали от руки. У Марии до сих пор хранится та пачка писем, перевязанная ленточкой. Эти письма хранились в доме родителей Марии, они всю жизнь живут в одной квартире. Мы несколько раз меняли место жительства, жили и в Латвии, и в Бельгии, и во Франции.

- Кстати, о родителях - как они восприняли ваш союз?