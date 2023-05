Фото ⟩ Måneskin в Риге: яркое, красочное и дерзкое шоу на 20 тысяч человек

Måneskin исполнили песни из своего третьего альбома. Такие как Gossip, Own My Mind, Supermodel, Baby Said, Bla Bla Bla, Timezone, Gasoline, Mammamia, The Loneliest, La Fine, Feel, If Not For You. Во время исполнения песни Kool Kids на сцену поднялись фанаты, которые дополнили рок-н-ролльную атмосферу. Конечно, вечер не прошел без победного хита "Евровидения" Zitti E Buoni, кавера Beggin' и ударной, раскачавшей публику I Wanna be Your Slave, которая в завершении прозвучала на бис.



Галерея: концерт Måneskin в Риге