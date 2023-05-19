Пт, 19.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать
Фото ⟩ Måneskin в Риге: яркое, красочное и дерзкое шоу на 20 тысяч человек
Måneskin в Межапарке Фото: Jānis Škapars/TVNET
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

18 мая на большой эстраде Межапарка прошел первый в этом году концерт под открытым небом. Сезон открывали победители конкурса "Евровидение-2021" итальянская рок-группа Måneskin. 

В начале 2023 года Måneskin выпустили альбом Rush!, а после отправились в мировое турне Loud Kids Tour. Любопытный факт: концерт в Риге - предпоследний в этом туре, а также единственный под открытым небом.

Måneskin в Межапарке
Måneskin в Межапарке Фото: Jānis Škapars/TVNET

Måneskin громко ворвались в мировые чарты, даже в британские, которые обычно холодно реагируют на события конкурса "Евровидение". Здесь можно даже успех вспомнить легендарных Abba. Они тоже красочно взорвали мировые хит парады после своей победы с песней Waterloo (Любопытный факт: песня, кстати была не о победе, а о разводе, в состоянии которого тогда пребывали участники группы Abba - Бьерн и Агнета). 

Итальянцы Måneskin, победив на конкурсе "Евровидение", покорили мир своей энергией, игрой со стереотипами рок-музыкантов, невероятной свободой на сцене и лоском, которым явно вдохновились у легендарных рок-идолов. После победы группу преследовали скандалы, журналисты и толпы поклонников. Все, что так любит классическая история рока - красочно, просто, ярко и дерзко!

Måneskin
Måneskin Фото: Jānis Škapars/TVNET



Если не вдаваться в какие-то технические моменты и не говорить о профессионализме. О нем пока еще говорить рано, потому что группа все-таки достаточно молода для мировой сцены, хотя свою музыкальную историю берет еще со школьной скамьи, когда участники собрались вместе, чтобы играть рок. Но, все-таки надо признать, что


Måneskin - это современная группа, которая играет со зрителями знакомыми визуалами и стереотипами о рок-музыке. Музыканты умело смиксовали опыт таких звезд рока как Nirvana, Black Sabbat, Arctic Monkeys и многих других, а солист Дамиано Давид словно вдохновился Джимом Моррисоном, только без наркотических трипов и попадания в "Клуб 27".

Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA


Хотя, был скандальчик о том, что Дамиано во время оглашения результатов конкурса "Евровидение" якобы употреблял наркотики, но все отрицалось. Оставим этот момент для имиджа "тру-рокера", которым так пестрят страницы "Википедии" и массовая культура. Дамиано всего 24 года, а значит у него еще есть время не раз удивить своих поклонников не только в зрительном зале, но и в соцсетях. 

Соцсети - это невероятно важная вещь в наше время. С большой долей вероятности можно сказать, что именно благодаря соцсетям (прежде всего TikTok) Måneskin смогли вызвать такой интерес у публики и захватить столь огромное количество поклонников. Это подтверждает концерт в Риге. Ведь на большой эстраде Межапарка собралось свыше 20 тысяч человек.
 

Måneskin
Måneskin Фото: Jānis Škapars/TVNET

Тысячи молодых поклонников не забывали то и дело достать мобильные телефоны, чтобы заснять кусочек видео со своими кумирами и поделиться фрагментом в соцсетях. Среди зрителей были люди разного возраста - от 10 до 50 лет. Люди приехали на концерт не только из разных районов, но и их разных стран. Можно было легко услышать среди зрителей эстонскую, английскую и литовскую речь.
 

Måneskin
Måneskin Фото: Jānis Škapars/TVNET

Måneskin не оставили своих поклонников разочарованными. Они дали именно того хулиганского драйва, дикости и дерзости, которую от них ждали. Тесное общение с публикой, выход в зал, заводные соло, свобода на сцене и музыкальные перформансы, украшенные световым шоу - все это можно было увидеть своими глазами на большой эстраде Межапарка. 
 

Måneskin
Måneskin Фото: Jānis Škapars/TVNET

Måneskin исполнили песни из своего третьего альбома. Такие как Gossip, Own My Mind, Supermodel, Baby Said, Bla Bla Bla, Timezone, Gasoline, Mammamia, The Loneliest, La Fine, Feel, If Not For You. Во время исполнения песни Kool Kids на сцену поднялись фанаты, которые дополнили рок-н-ролльную атмосферу. Конечно, вечер не прошел без победного хита "Евровидения" Zitti E Buoni, кавера Beggin' и ударной, раскачавшей публику I Wanna be Your Slave, которая в завершении прозвучала на бис. 

Галерея: концерт Måneskin в Риге


 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх