Фото ⟩ Måneskin в Риге: яркое, красочное и дерзкое шоу на 20 тысяч человек

18 мая на большой эстраде Межапарка прошел первый в этом году концерт под открытым небом. Сезон открывали победители конкурса "Евровидение-2021" итальянская рок-группа Måneskin.

В начале 2023 года Måneskin выпустили альбом Rush!, а после отправились в мировое турне Loud Kids Tour. Любопытный факт: концерт в Риге - предпоследний в этом туре, а также единственный под открытым небом.

Måneskin в Межапарке Фото: Jānis Škapars/TVNET

Måneskin громко ворвались в мировые чарты, даже в британские, которые обычно холодно реагируют на события конкурса "Евровидение". Здесь можно даже успех вспомнить легендарных Abba. Они тоже красочно взорвали мировые хит парады после своей победы с песней Waterloo (Любопытный факт: песня, кстати была не о победе, а о разводе, в состоянии которого тогда пребывали участники группы Abba - Бьерн и Агнета).



Итальянцы Måneskin, победив на конкурсе "Евровидение", покорили мир своей энергией, игрой со стереотипами рок-музыкантов, невероятной свободой на сцене и лоском, которым явно вдохновились у легендарных рок-идолов. После победы группу преследовали скандалы, журналисты и толпы поклонников. Все, что так любит классическая история рока - красочно, просто, ярко и дерзко!

Måneskin Фото: Jānis Škapars/TVNET