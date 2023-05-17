Партия СЗК может войти в правительство, если поддержит Ринкевича

Пока неизвестно, как депутаты СЗК будут голосовать на выборах. Фракция СЗК договорилась принять решение о голосовании в день выборов 31 мая.

Сегодня, 17 мая, СЗК встретится с кандидатом "Объединенного списка" Улдисом Пиленсом, а на следующей неделе запланирована встреча с кандидатом "Прогрессивных" Элиной Пинто.

Председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Айнар Латковскис ранее заявил, что партия надеется на поддержку 80 депутатов Сейма для избрания Ринкевича на пост президента.

Из этого можно сделать вывод, что "Новое Единство" надеется на то, что "Объединенный список", Национальное объединение, СЗК и "Прогрессивные" также поддержат кандидатуру Ринкевича.

На вопрос о заявлении министра земледелия Дидзиса Шмитса изданию Diena о том, что "Новое Единство" сейчас ищет поддержки у лидера партии "Латвии и Вентспилсу" Айвара Лембергса, политик ответил, что не может его комментировать.

Латковскис отметил, что с приближением президентских выборов умами многих завладели "самые невообразимые теории заговора и тень подозрений обо всех и вся". Политики тревожатся за сохранение своих нынешних позиций, пояснил он.