Выборы президента: Пиленс и СЗК провели переговоры

По его словам, в разговоре наметилось общее мнение, что доли государственных предприятий критической инфраструктуры, таких как Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls, не должны продаваться на бирже.

Кроме того, обсуждался вопрос деятельности вузов, а также вопросы других отраслей, отметил политик.

Глава фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис сказал после беседы, что "Объединенному списку" удалось выдвинуть на пост президента очень уважаемого кандидата, который произвел "положительное впечатление".

По большинству вопросов в сфере безопасности, народного хозяйства и регионального развития взгляды СЗК и Пиленса совпадают, отметил политик СЗК.

Валайнис указал, что у СЗК еще впереди встречи с двумя другими кандидатами в президенты, а решение о том, как действовать на выборах, планируется принять в день голосования, то есть 31 мая.