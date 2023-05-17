Принц Гарри и Меган Маркл чуть не разбились, когда их преследовали папарацци

Погоня продолжалась более двух часов. По словам представителя принца, во время погони едва не произошли столкновения с другими машинами, пешеходами и полицейскими на дороге.

В полиции Нью-Йорка пока официально не подтвердили информацию об инциденте.

Как сообщает BBC, вместе с герцогом и герцогиней Сассекскими в машине находилась мать Меган Дория Регланд.

Вечером 16 мая они возвращались с церемонии вручения наград Women of Vision, которые присуждает фонд Ms. Foundation for Women. Меган Маркл получила награду за вклад в защиту прав женщин.

"Хотя статус публичной фигуры подразумевает интерес со стороны публики, это не должно происходить ценой безопасности кого бы то ни было", - говорится в заявлении, распространенном от имени Гарри и Меган.

Напомним, принцесса Диана, мать Гарри и наследника британского престола принца Уильяма, разбилась в Париже в августе 1997 года. Она погибла в результате автокатастрофы, которая произошла в момент, когда ее машину преследовала группа фотографов-папарацци.