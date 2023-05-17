Мурниеце: в будущем мы увидим более широкое присутствие союзников НАТО в Латвии

"Я думаю, что в будущем мы увидим более частое и широкое присутствие союзников в Латвии и гораздо более мощную организацию НАТО", - сказала Мурниеце.

Во вторник и среду в Екабпилсе состоялось заседание Комитета министров обороны стран Балтии, в котором приняли участие Мурниеце, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Мурниеце отметила, что сотрудничество стран Балтии всегда имело решающее значение для безопасности региона, а сейчас оно особенно важно. Что касается вызовов региональной безопасности, страны Балтии согласны с тем, что Россия продолжит оставаться самой серьезной военной угрозой безопасности для стран Балтии и альянса, и нет оснований ожидать позитивных изменений во внешней политике России, поэтому страны Балтии продолжат вкладывать средства в укрепление своего оборонного потенциала.

При этом страны Балтии продолжат поддерживать Украину, например, в этом году в Латвии проходят обучение 3000 украинских военных.