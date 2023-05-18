"Зерновая сделка" по экспорту украинского продовольствия продлена на два месяца

Требования России

Для очередного продления сделки Россия требовала выполнения ряда условий, касающихся ее собственного экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности, удобрений.

Хотя российский экспорт сельхозпродукции не подпадает под международные санкции, наложенные в связи с вторжением российских войск в Украину, в Москве утверждают, что ограничения по оплате, перевозкам и страхованию значительно затрудняют ей зарубежные поставки.

Поэтому Россия неоднократно критиковала работу соглашения и угрожала из него выйти.

ООН согласилась помочь в достижении устраивающего Москву соглашения сроком на три года. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в начале мая говорил, что много вопросов остаются открытыми.

Среди условий, которые выдвигала Россия, были:

Возвращение российского Россельхозбанка в международную платежную систему SWIFT.

Возобновление поставок в Россию иностранной сельхозтехники и запасных частей.

Снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов.

Возобновление работы трубопровода для перекачки аммиака из российского Тольятти в Одессу.

Разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

Сухогруз Amfitriti близ порта Стамбула 10 мая 2023 г. Фото: Reuters

Согласились ли стороны на выполнение каких-либо из этих условий, пока не сообщается.

"Мы по-прежнему не теряем надежды на то, что проблемы, которые мы понимаем, будут решены чем скорее, тем лучше", - цитирует ТАСС постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, которого журналисты спросили о причинах продления сделки.