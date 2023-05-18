Крауклис лишился должности мэра Валки

На заседании депутат Виестурс Зариньш ("Новое Единство"/Крестьянский союз Латвии) заявил, что Крауклис лишился доверия оппозиционных депутатов, и напомнил о некорректном поведении мэра, который разрешил открыть в городе игорный зал, о командировке в Грузию и других нарушениях.

Крауклис назвал высказывания Зариньша полуправдой, указав, что из-за жалоб оппозиции государственные учреждения за последний год провели в самоуправлении 33 проверки, но он получил лишь замечание от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Крауклис подчеркнул, что у части депутатов уже с самого начала созыва была только одна цель - сместить его с должности. "Речь идет не о профессионализме или стиле работы, а о желании хозяйничать в своих интересах", - прокомментировал мэр намерения оппозиции.

Он также сообщил, что за короткое время письменную поддержку его работе выразили 584 жителя, а также несколько десятков человек на пикете у здания думы. Он признался, что за два года ему пришлось столкнуться с жалобами, оскорблениями и шпионажем.

Как сообщалось, Крауклис критикуется депутатами думы за бездействие и регулярные конфликты в городской думе.

Инициатором отставки мэра Валки стал депутат Виестурс Зариньш, запрос подписали еще семь членов думы. Всего в Валкской думе 15 депутатов - восемь избраны по объединенному списку Видземской партии и "Для развития Латвии", пять - по объединенному списку "Нового Единства" и Крестьянского союза Латвии, два - по списку Национального объединения.

За представленный Крауклисом объединенный список "Видземской партии" и "Для развития Латвии", на выборах 2021 года проголосовало 1314 избирателей, или 53,13% от общего числа избирателей.