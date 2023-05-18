"Я влюбилась, но она секса не хочет": сиамские близнецы о романтических отношениях

"Иногда я ощущаю себя плохо, потому что хочу много времени проводить с Даниэлем. Поэтому мы стараемся искать компромиссы. Например, Лупита выбирает, куда мы пойдем на ужин и что будем делать", - рассказывает Кармен.

"Мы с Даниэлем встречаемся, но у нас нет сексуальной близости. Наши отношения носят тесный дружеский характер. Мы обсуждаем помолвку, но сначала хотели бы пожить вместе. Мы любим детей, но не хотим своих.

Мы с Лупитой не можем забеременеть, у нас эндометриоз, а также мы принимает локаторы гормонов, чтобы у нас не было месячных", - рассказывает Кармен. Она также добавляет, что у ее парня и сестры прекрасные отношения. "Это забавно, потому что я ложусь спать позже, чем Лупита, но когда Даниэль спит с нами, я быстро засыпаю, а он бодрствует, разговаривая с моей сестрой", - рассказывает она.

Девушки отмечают, что действительно счастливы и не жалеют о своей необычной жизни. Кроме того, у них огромное количество поклонников в Интернете.