Сиамские близняшки Кармен (справ) и Лупита (слева) Андраде живут в штате Коннектикут, США. У обеих 22-летних сестер общие внутренние органы, кровеносная и репродуктивная системы. Как молодые девушки проживают свою романтическую жизнь? В интервью изданию Today они рассказали, что у одной из них есть парень, а вторую секс не интересует вовсе.
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"Я влюбилась, но она секса не хочет": сиамские близнецы о романтических отношениях
В детстве сестрам приходилось искать курсы терапии и реабилитации, чтобы научиться совместно контролировать тело. Они начали ходить только в четыре года. У каждой из них по две руки, но только по одной ноге. Так как Кармен контролирует правую ногу, то она водит автомобиль, а Лупита, в свою очередь, "ответственная за музыку и навигацию".
Лупита и Кармен рассказывают, что преодолели много проблем и сейчас счастливы. "У нас прекрасная жизнь. Мы ходим в кино, на концерты (делим одно место на двоих), путешествуем на самолете", - рассказывают девушки.
Они также добавляют, что у них много общего: например, обе хотят работать с животными.
Девушки не только выглядят похоже, но и хотят идти по одному пути - стать ветеринарами.
Они не устают друг от друга, потому что просто не знаю, каково жить по отдельности.
Хотя в вопросах личной жизни их интересы различаются. У Кармен есть друг Даниэль, а Лупита думает, что она асексуалка. Кармен рассказывает, что на сайтах знакомств она не скрывает, что является сиамской близняшкой, поэтому получала много сообщений от фетишистов. Даниэль, по ее словам, был первым, кто не задавал вопросы по этой теме.
"Иногда я ощущаю себя плохо, потому что хочу много времени проводить с Даниэлем. Поэтому мы стараемся искать компромиссы. Например, Лупита выбирает, куда мы пойдем на ужин и что будем делать", - рассказывает Кармен.
"Мы с Даниэлем встречаемся, но у нас нет сексуальной близости. Наши отношения носят тесный дружеский характер. Мы обсуждаем помолвку, но сначала хотели бы пожить вместе. Мы любим детей, но не хотим своих.
Мы с Лупитой не можем забеременеть, у нас эндометриоз, а также мы принимает локаторы гормонов, чтобы у нас не было месячных", - рассказывает Кармен. Она также добавляет, что у ее парня и сестры прекрасные отношения. "Это забавно, потому что я ложусь спать позже, чем Лупита, но когда Даниэль спит с нами, я быстро засыпаю, а он бодрствует, разговаривая с моей сестрой", - рассказывает она.
Девушки отмечают, что действительно счастливы и не жалеют о своей необычной жизни. Кроме того, у них огромное количество поклонников в Интернете.
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