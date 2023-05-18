Видео ⟩ "Огненное шоу" в Иманте: пламя уничтожило пять автомобилей

Пылающий автомобиль на одной из платных парковок в Иманте был заснят жильцами соседнего дома. Ночью раздался хлопок, от которого местные жители проснулись.

Гореть начал Jeep, затем пламя перекинулось на находящиеся рядом автомобили Mercedes и Toyota, а также повредило припаркованные Ford и Audi.

На парковке программу Degpunktā встречает владельца внедорожника, который не сомневается, что было совершено преступление.

"100% кто-то поджег его. А как иначе?" - сказал владелец Jeep.

"Похоже, что сжигают только дорогие автомобили. Из всех этих машин моя была самой дорогой", - добавляет он.

Владелец Jeep пожаловался, что на автостоянке нет камер видеонаблюдения, поэтому никаких доказательств вандализма не зафиксировано.

Напомним, что под покровом ночи в Межциемсе снова действует поджигатель. Были подожжены мусорные баки, которые расположены под лестничными клетками многоквартирных домов и один автомобиль Renualt Master. Жители потрясены и напуганы случившимся.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)