Видео ⟩ "Огненное шоу" в Иманте: пламя уничтожило пять автомобилей

Ночью в Иманте загорелся автомобиль, пламя от которого перекинулось еще на четыре машины. Для тех, кто наблюдал за происходящим в столь поздний час, открылось настоящее "огненное шоу", сообщает Degpunktā.
Пылающий автомобиль на одной из платных парковок в Иманте был заснят жильцами соседнего дома. Ночью раздался хлопок, от которого местные жители проснулись.
Гореть начал Jeep, затем пламя перекинулось на находящиеся рядом автомобили Mercedes и Toyota, а также повредило припаркованные Ford и Audi.
На парковке программу Degpunktā встречает владельца внедорожника, который не сомневается, что было совершено преступление.
"100% кто-то поджег его. А как иначе?" - сказал владелец Jeep.
"Похоже, что сжигают только дорогие автомобили. Из всех этих машин моя была самой дорогой", - добавляет он.
Владелец Jeep пожаловался, что на автостоянке нет камер видеонаблюдения, поэтому никаких доказательств вандализма не зафиксировано.
Напомним, что под покровом ночи в Межциемсе снова действует поджигатель. Были подожжены мусорные баки, которые расположены под лестничными клетками многоквартирных домов и один автомобиль Renualt Master. Жители потрясены и напуганы случившимся.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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