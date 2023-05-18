Россияне бегут от призыва в Финляндию, там не знают, что с ними делать

Власти Финляндии не знают, как поступить и ждут рекомендаций от Евросоюза, сообщает национальный вещатель Финляндии YLE.

По данным иммиграционной службы Финляндии (Migri), точная цифра просителей убежища призывного возраста из России составляет 1109.

Как сообщает YLE, вопрос убежища для россиян, которые бежали от мобилизации, обсуждался представителями стран Северной Европы. Они решили обратиться за советом в этом вопросе к Евросоюзу.

В ЕС должны разработать рекомендации, но пока неясно, когда это произойдет, передает YLE.