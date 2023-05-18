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Полиция просит отозваться пострадавших от действий мужчины на фото

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Полиция просит отозваться пострадавших от действий мужчины на фото
Полиция просит отозваться пострадавших от действий мужчины на фото Фото: Valsts policija

Госполиция за совершение особо тяжкого преступления задержала изображенного н снимке мужчину. Полиция подозревает, что от преступной деятельности задержанного могли пострадать несколько человек, поэтому призывает откликнуться каждого, кого это может касаться.

На данный момент продолжается расследование и полиция подозревает, что от преступной деятельности задержанного могли пострадать несколько человек.

Поэтому Госполиция призывает ознакомиться с фото мужчины и отозваться каждого, кто пострадал от его действий, позвонив в полицию по телефону 110 или обратившись в любой полицейский участок.

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