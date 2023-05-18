Полиция просит отозваться пострадавших от действий мужчины на фото

На данный момент продолжается расследование и полиция подозревает, что от преступной деятельности задержанного могли пострадать несколько человек.

Поэтому Госполиция призывает ознакомиться с фото мужчины и отозваться каждого, кто пострадал от его действий, позвонив в полицию по телефону 110 или обратившись в любой полицейский участок.