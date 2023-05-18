Полиция просит отозваться пострадавших от действий мужчины на фото

Госполиция за совершение особо тяжкого преступления задержала изображенного н снимке мужчину. Полиция подозревает, что от преступной деятельности задержанного могли пострадать несколько человек, поэтому призывает откликнуться каждого, кого это может касаться.
На данный момент продолжается расследование и полиция подозревает, что от преступной деятельности задержанного могли пострадать несколько человек.
Поэтому Госполиция призывает ознакомиться с фото мужчины и отозваться каждого, кто пострадал от его действий, позвонив в полицию по телефону 110 или обратившись в любой полицейский участок.
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