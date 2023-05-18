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В пятницу будет солнечно и тепло

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: LETA

Пятница, 19 мая, в Латвии будет преимущественно солнечной, без осадков, прогнозируют синоптики.

При слабом и умеренном северном ветре температура воздуха поднимется до +15...+19 градусов, местами на побережье - не выше +13 градусов.

В Риге день будет солнечным, а под влиянием северного ветра температура не превысит +13 градусов на севере и +16 градусов на юге столицы.

В ночь на пятницу, 19 мая, температура воздуха в Латвии опустилась до -1...+6 градусов, во многих местах были заморозки на траве. Холоднее всего ночью было в Курземе и Видземе, прогнозируют синоптики.

Галерея: Начался снос плотины в Алуксненском крае

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