В пятницу будет солнечно и тепло

При слабом и умеренном северном ветре температура воздуха поднимется до +15...+19 градусов, местами на побережье - не выше +13 градусов.

В Риге день будет солнечным, а под влиянием северного ветра температура не превысит +13 градусов на севере и +16 градусов на юге столицы.

В ночь на пятницу, 19 мая, температура воздуха в Латвии опустилась до -1...+6 градусов, во многих местах были заморозки на траве. Холоднее всего ночью было в Курземе и Видземе, прогнозируют синоптики.

Галерея: Начался снос плотины в Алуксненском крае