Зиле: Нацобъединение не допустит изменений в коалиции из-за выборов президента

Национальное объединение не допустит изменений в коалиции в связи с президентскими выборами, заявил агентству LЕТА депутат Европейского парламента, заместитель председателя Нацобъединения Роберт Зиле.
Он подчеркнул, что появившаяся в СМИ информация о возможных изменениях в коалиции для Нацобъединения неприемлема, кроме того, таких изменений, возможно, не хочет и "Объединенный список" (ОС). Зиле подчеркнул, что в первом туре выборов Нацобъединение не поддержит ни одного из трех кандидатов. Если президент не будет избран в ходе первого тура, Нацобъединение проанализирует ситуацию.
По словам Зиле, важно, чтобы в правительственной коалиции не образовались "идеологически непонятные комбинации". Такие изменения опасны для страны, учитывая геополитическую и экономическую ситуацию.
"В СМИ появилась информация о том, что
может быть сформирована другая коалиция, в которую, возможно, войдут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Для Нацобъединения это неприемлемо, и мы хотим избежать подобной ситуации",
- сказал он.
На вопрос, согласится ли он сам стать кандидатом в президенты, если в первом туре никто не будет избран, Зиле ответил, что в настоящее время этот вопрос не стоит в повестке дня Нацобъединения. Он отметил, что у Нацобъединения есть свой кандидат - нынешний президент Эгил Левитс, который, правда, отказался участвовать в первом туре выборов.
По мнению Зиле, Левитс принял такое решение потому, что "Новое Единство" решило его не поддерживать и ему не хватило бы голосов для избрания.
"В нашей позиции ничего не изменилось. Если первый тур выборов закончится без результата, коалиция должна попытаться найти кандидата, о котором она сможет договориться. Это может быть один из нынешних кандидатов или новый кандидат, который может быть избран без изменений в правительственной коалиции", - сказал Зиле.
Как сообщалось, президентские выборы состоятся 31 мая. На пост президента будут претендовать три кандидата - ОС выдвинул своего основателя Улдиса Пиленса, партия "Новое Единство" - министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, оппозиционная партия "Прогрессивные" - активистку латышской диаспоры Элину Пинто.
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