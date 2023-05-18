Зиле: Нацобъединение не допустит изменений в коалиции из-за выборов президента

Он подчеркнул, что появившаяся в СМИ информация о возможных изменениях в коалиции для Нацобъединения неприемлема, кроме того, таких изменений, возможно, не хочет и "Объединенный список" (ОС). Зиле подчеркнул, что в первом туре выборов Нацобъединение не поддержит ни одного из трех кандидатов. Если президент не будет избран в ходе первого тура, Нацобъединение проанализирует ситуацию.

По словам Зиле, важно, чтобы в правительственной коалиции не образовались "идеологически непонятные комбинации". Такие изменения опасны для страны, учитывая геополитическую и экономическую ситуацию.

"В СМИ появилась информация о том, что

может быть сформирована другая коалиция, в которую, возможно, войдут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные". Для Нацобъединения это неприемлемо, и мы хотим избежать подобной ситуации",

- сказал он.