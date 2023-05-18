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В Риге из-за аварии на газопроводе изменено движение автобусов 9 и 11Т

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Lita Krone / LETA

В связи с аварией на газопроводе на улице Миера 50 в Риге вечером 18 мая изменено движение автобусов по маршрутам 9 и 11Т, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что поступил вызов на улицу Миера, где ощущался запах газа. На месте происшествия произошел обрыв газопровода, что привело к утечке. Помощь VUGD на месте не понадобилась, и утечку устранила Служба газовых аварий.

Между тем, в связи с этой ситуацией, этим вечером изменено движение автобусов на маршрутах 9 и 11Т. На маршруте 11T в направлении Межапарка не действует остановка Mēness iela, а для автобусов обоих маршрутов в направлении центра не действуют остановки Ēveles iela и Tallinas iela.

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