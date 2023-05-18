В Риге из-за аварии на газопроводе изменено движение автобусов 9 и 11Т

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что поступил вызов на улицу Миера, где ощущался запах газа. На месте происшествия произошел обрыв газопровода, что привело к утечке. Помощь VUGD на месте не понадобилась, и утечку устранила Служба газовых аварий.

Между тем, в связи с этой ситуацией, этим вечером изменено движение автобусов на маршрутах 9 и 11Т. На маршруте 11T в направлении Межапарка не действует остановка Mēness iela, а для автобусов обоих маршрутов в направлении центра не действуют остановки Ēveles iela и Tallinas iela.