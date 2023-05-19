В Плявниеках мужчина облил себя горючим. На место вызвали спасателей

Спасателей вызвали, потому что возникла угроза того, что мужчина может устроить пожар.

Местные жители рассказали передаче, что он пришел к бывшей жене, разделся и лег на кровать. Женщина почувствовала, что одежда мужчины пахнет горючим.

"Ну да, они, наверное, поссорились, а может быть, он угрожал поджечь себя или что-то в этом роде, если от него уже так пахло", - рассказывает передаче местный житель.

Сотрудники полиции сообщают, что, когда они прибыли по адресу, мужчина вел себя адекватно, но пожаловался на плохое самочувствие. Возможно, ему стало плохо после длительного вдыхания запаха горючего.

Ни у женщины, ни у самого мужчины претензий друг к другу не было, об угрозах причинить вред себе или другим в Государственную полицию никто не заявлял, поэтому сотрудники полиции уехали, не возбудив дело о своеобразных действиях мужчины.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке