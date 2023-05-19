Зеленский прилетел c визитом в Саудовскую Аравию

В украинскую делегацию также входит Мустафа Джемилев - один из лидеров крымских татар, бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги Арабских государств. Встречусь с Наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры. Наши приоритеты – возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой. Еще один приоритет – защита мусульманского сообщества Украины", – написал украинский президент в Twitter.

19 мая также начался саммит "Большой семерки" в Японии. Он продлится три дня, Владимир Зеленский примет в нем участие. Агентство Reuters со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщает о том, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье прилетит в Японию, чтобы принять участие в саммите "Большой семерки". Украинские власти пока не подтверждают это сообщение. Украинские власти обычно предпочитают не анонсировать зарубежные поездки своего лидера.

В середине мая Зеленский посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. По итогам переговоров европейские страны обещали предоставить Украине новые пакеты военной помощи. Германия обещала передать военную технику на сумму в 2,7 миллиарда евро - это крупнейший пакет помощи с ее стороны за время полномасштабной войны России с Украиной.