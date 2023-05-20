Известный таллиннский гид ждет, когда Путин "зачистит всю Прибалтику". Им заинтересовалась полиция

Бутковский: Мы ждем, когда к нам дед придет и будет порядок наводить.

Эдгар: А там много работы-то? Вешать много полицаев надо?

Бутковский: Слушай, на каждого полицая у нас давно уже два на два могилка...

Эдгар: А ты не троллишь? Мне кажется, ты троллишь...

Бутковский: Нет, я тебе говорю на полном серьезе! Те ребята, которые от 1981 года рождения вплоть до 2000-го.. У них на 90% у всех такое же мнение. Поверь! Когда придет дед к нам, я лично первый туда впишусь. У меня список большой тех, которых "два на два" надо копать.

Эдгар: Оружие-то есть у вас там?

Бутковский: Ну, конечно, все у нас есть. Как говорится, "эхо войны". С Великой Отечественной еще много чего осталось. У каждого второго русского в подвале все лежит. Как придет время, мы все достанем и начнем. И тут никакого троллинга нет!