В открытом доступе появилась видеозапись беседы украинского пранкера и популярного в Эстонии гида по подземельям Глеба Бутковского. Выяснилось, что Бутковский не только ждет прихода в Эстонию российской армии, но и готов помогать россиянам "восстанавливать порядок", пишет Rus.Postimees.
Известный таллиннский гид ждет, когда Путин "зачистит всю Прибалтику". Им заинтересовалась полиция
Человек, который называет себя "диггер Иван" - это известный в Таллинне экскурсовод, проводник по подземельям и заброшкам Глеб Бутковский. Он - создатель и глава сообщества Urbex Estonia, в котором происходит обмен информацией об экстремальных турах по заброшенным городам Европы и подземельям.
Сейчас экскурсовод много времени проводит в Европе - бродит по подземельям Кипра, Франции, Словакии, Италии. Благодаря своей необычной профессии и большому сообществу людей, которые интересуются подземными объектами, Бутковский стал желанным гостем на телевидении. Его не раз приглашали в студию и снимали о нем сюжеты.
Раньше Бутковский возил туристов еще и в Чернобыльскую зону, но уже несколько лет такой возможности у него нет "из-за войны". Однако, как выяснилось, он был бы рад, если бы российская армия "разобралась с Украиной", а потом пришла бы в Эстонию.
Историю своих непростых взаимоотношений с Украиной и Эстонией Бутковский сам изложил в чат-рулетке с неким жителем Москвы. Запись этого разговора оказалась опубликованной на YouTube, а собеседник диггера Ивана оказался на самом деле популярным пранкером, который раскручивает сторонников Путина на откровенность.
"Я сам с Москвы, пацаны!"
Эдгар Миротворец - вовсе не москвич, а украинский литовец. Так он сам себя называет. На своих многочисленных каналах в Telegram, YouTube и на платформе Potreon он пишет: "На моем канале вы увидите раскрывших себя военных преступников и услышите их признания. Уникальный контент! Вместе к победе!".
Надо признать, что очень многие его собеседники по чат-рулетке - действительно военные преступники. Это российские солдаты, которые рассказывают, как воевали в Украине, как убивали и мародерствовали. Особенно иронично выглядят видео Эдгара, в которых российские военные жалуются на "укропов", а на экране при этом висят реквизиты счета для перечисления денег на нужды ВСУ.
Кроме военных Эдгар Миротворец раскручивает на искренние признания русских, живущих в странах ЕС. Например, россиянин из Латвии Даниэль Ракицкий сказал Эдгару, что готов в случае вторжения РФ в Латвию быть коллаборантом и "сдавать местных нацистов".
На крючок Эдгара попался упомянутый Глеб Бутковский. Он сидел на кухне с друзьями и общался в чат-рулетке. В качестве собеседника на экране появился Эдгар, который сказал, что "он сам с Москвы" и ненавидит "навальнят и либерастов". Начало разговору было положено.
После короткого обмена информацией о месте проживания и базовых пунктах мировоззрения собеседники перешли к обсуждению внешней политики России.
"Че там у вас в Эстонии, фашистов много?" - интересуется Эдгар Миротворец. "Да дох**, совсем жопа у нас тут творится, - сообщает ему Глеб Бутковский, он же диггер Иван. - Нас спецназ забил, ну, у нас тишина. Памятники сносят, все как обычно".
Эдгар продолжает раскручивать своих визави на эмоции: "Нашим солдатам памятники сносят?! Надо наказать, б**. Правильно Володя говорит, за день заберем всю Прибалтику!".
"Ну бл**, сначала с Украиной надо закончить, а потом к нам прийти, - отвечает ему Бутковский. - Ну сначала разъ**ут всю Украину, а потом к нам придут. Мы наконец вздохнем спокойно, а то задолбало уже!"
"А че вообще думаешь по поводу спецоперации этой?" - вопрошает украинский пранкер.
"Да ну, если честно, правильно он делает!.. А то с такой х**й что творится... Надо на место поставить! Я потому и говорю, что к нам скоро придут. У нас тот же самый бардак творится!".
Эдгар поинтересовался у Бутковского, что тот думает про "хохлов" и что надо делать с Украиной. "Зачищать!" - бодро отвечает гид. "Всех зачищать?" - уточняет украинский блогер. "Ну да, всех под ноль зачищать! - уверен Бутковский. - Зачищать под ноль, как и Эстонию. И Прибалтику всю!"
А оружия у нас много. Эхо войны!
В ответ на уточняющие вопросы Эдгара Миротворца Глеб Бутковский еще раз уверенно формулирует, что "после Хохляндии надо Эстонию зачищать под ноль". В этом он выразил готовность помочь россиянам и подтвердил, что он и есть "пятая колонна". Далее следует такой диалог:
Бутковский: Мы ждем, когда к нам дед придет и будет порядок наводить.
Эдгар: А там много работы-то? Вешать много полицаев надо?
Бутковский: Слушай, на каждого полицая у нас давно уже два на два могилка...
Эдгар: А ты не троллишь? Мне кажется, ты троллишь...
Бутковский: Нет, я тебе говорю на полном серьезе! Те ребята, которые от 1981 года рождения вплоть до 2000-го.. У них на 90% у всех такое же мнение. Поверь! Когда придет дед к нам, я лично первый туда впишусь. У меня список большой тех, которых "два на два" надо копать.
Эдгар: Оружие-то есть у вас там?
Бутковский: Ну, конечно, все у нас есть. Как говорится, "эхо войны". С Великой Отечественной еще много чего осталось. У каждого второго русского в подвале все лежит. Как придет время, мы все достанем и начнем. И тут никакого троллинга нет!
Под это бодрое обсуждение готовности вооруженным путем свергать конституционный строй в Эстонии и "закапывать полицаев" друзья на кухне выпивали, поэтому можно допустить, что на смелые заявления Бутковского сильно повлиял алкоголь. Тем не менее сказано то, что сказано.
Эдгар спросил, можно ли связаться с Бутковским в случае необходимости, и тот заявил: "Да ради бога! Все нужные секреты мы сольем". Под нужными секретами он имеет в виду, что благодаря профессии отлично знает подземелья Эстонии и где находятся "бункера" правительства и полиции безопасности. По его словам, эту информацию он уже раньше "сливал" по запросу.
Мы не можем оценить, насколько серьезен в своих намерениях диггер Иван и какой полезной для спецслужб РФ информацией он реально располагает, но Департамент полиции и погранохраны уже его проверил.
Комментирует руководитель следственного отдела Пыхьяской префектуры Райго Прантс:
Полиция знает об этом видео. В свете войны в Украине и учитывая историю Эстонии, взгляды, высказанные в записи, вызывают тревогу и озабоченность, приводят к расколу в обществе. Именно поэтому после публикации этого видео полиция провела проверку по месту жительства этого человека, чтобы уточнить, соответствуют ли его высказывания действительности.
Мы не обнаружили оружие или предметы, похожие на оружие. Таким образом, непосредственной угрозы жизни и здоровью сотрудников Департамента полиции и погранохраны, других силовых структур и третьих лиц нет.
В соответствии со си. 151, наказуемой считается деятельность, публично призывающая к ненависти, насилию или дискриминации по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, религии, сексуальной ориентации, политических убеждений, имущественного или социального положения, если она создает угрозу жизни, здоровью или имуществу лица; возбуждение ненависти. По этой статье в отношении Глеба Бутковского уже начато дело о проступке.
Чем больше у человека личная сфера влияния через средства массовой информации или социальные сети, тем больше он своими высказываниями влияет на общественность. Однако с точки зрения правового регулирования нет разницы, каким образом, как и кто публично демонстрирует символику, связанную с возбуждением ненависти или совершением акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления. Если в этих действиях будет выявлено нарушение закона, то полиция начнет производство.
Rus.Postimees попросил, конечно, самого Бутковского прокомментировать все основные пункты разговора: готовность помогать россиянам в случае их прихода, наличие оружия для этого, готовность предоставить информацию спецслужбам и все остальное.
Комментарий Бутковского состоит из его видения общеполитической ситуации. Он подтвердил, что это все, что он может сказать по поводу видеозаписи. Публикуем позицию Глеба Бутковского полностью, с сохранением орфографии и пунктуации.
Комментарий экскурсовода Глеба Бутковского
Ладно прокомментирую .только вы не. Из постемес . вы историю учите . Начнем с Украины .народ славный хороший .я с ними довно работаю .очень много у меня там друзей и сейчас столько же погибло .только вот прослойка одна натворила бед .сожгли там народ .сепаров .глядя на этот бардак .2 области отделились .ну в 14 году .и та прослойка начала утюжить .грандами .подруга с ребенок в тот год погибла.но это лирика .а к чему Эстония .вот смотри Грузии насрали в уши пиндосы те с криком ура херанули Абхазию .не хера не проконало .Чечня тож самое .Грузия с Осетией .тож самое .Прибалтика наша сабака .гавкает но сытся . Не хочет тоже что у вас .но я говорил как раз про ту прослойку что здесь что там творят .что говорил я тогда .только вот ваш провакатор одного не учел .что нас защищает закон .защиты личных данных.теперь меротворец под следствием .да это только мое личное мнение.но вернёмся к нашим баранам .я не помню но в 10 году . Помню вышла книга .одна очень интересная .только вот название не помню .но суть была такавой .все прибалтика .Украина .и Грузия .это один большой полегон .так называемая буферная зона .между россиянами .и пиндосами .старая Европа не в счёт .по этому сюда вливаний толком не было с развала .здесь и должно быть место войны . Что произошло .а насчёт то что сказал .мм быстрее как с Крымом тихо мирно без крови .ну а насчёт остального .мне похеру на ту и эту сторону .в слушайтесь в видео я не говорил что у меня есть оружие .у таких как я есть рожденых в эсср .эхо войны .так сказать .я имел в виду кайцелит .если вы знаете что такое .ну да ладно .толку то обьяснять
Полная версия интервью на канале Эдгара Миротворца:
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