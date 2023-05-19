PMLP: большой спрос на получение убежища, но цель беженцев - не Латвия

В комиссии Сейма по гражданству, миграции и социальной сплоченности на этой неделе Розе заявила, что, несмотря на особую ситуацию на границе с Беларусью и усилия пограничников по предотвращению незаконного пересечения границы иммигрантами, количество просителей убежища очень велико.

В этом году до 12 мая убежища попросили 372 человека, из них 161 гражданин Сирии, 46 граждан Афганистана, 51 гражданин Ирака, 17 граждан Бангладеш, 14 граждан Беларуси, 15 граждан России и три - Украины.

По состоянию на 11 мая на рассмотрении находилось 212 заявлений о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

"Очень большая часть тех, кто просит убежища и находится в центре размещения просителей убежища в Муцениеки, уезжают через несколько дней, потому что их цель не Латвия, а Европа. Центр не является закрытым учреждением, и они этим пользуются, - сказала Розе.

8 мая в Муцениеки проживало 137 человек.

Рассмотрение 79 заявлений граждан России в PMLP или в суде находятся на разных стадиях. Во многих случаях срок рассмотрения продлевается, в том числе для получения заключения Службы государственной безопасности. Согласно последним судебным решениям, лицам, которые не хотят воевать в Украине и просят убежища в Латвии, предоставляется статус беженца.