Видео ⟩ Певица Манижа объявила о беременности

31-летняя российская певица Манижа объявила о беременности. Исполнительница опубликовала на своей YouTube-странице клип на свою песню Tummy, в которой не стала скрывать округлившийся живот.
Если верить кадрам, что Манижа уже находится на большом сроке беременности. Пол или подробности своего положения она не сообщает.
Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Манижа вышла замуж за российского режиссера Ладо Кватанию. Для обоих артистов будущий ребенок станет первым.
Видео: Манижа - Tummy
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