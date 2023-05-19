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Видео ⟩ Певица Манижа объявила о беременности

rus.tvnet.lv
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Манижа
Манижа Фото: Sander Koning / POOL

31-летняя российская певица Манижа объявила о беременности. Исполнительница опубликовала на своей YouTube-странице клип на свою песню Tummy, в которой не стала скрывать округлившийся живот. 

Если верить кадрам, что Манижа уже находится на большом сроке беременности. Пол или подробности своего положения она не сообщает.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Манижа вышла замуж за российского режиссера Ладо Кватанию. Для обоих артистов будущий ребенок станет первым. 

Видео: Манижа - Tummy

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