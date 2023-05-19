Видео ⟩ Певица Манижа объявила о беременности

Если верить кадрам, что Манижа уже находится на большом сроке беременности. Пол или подробности своего положения она не сообщает.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Манижа вышла замуж за российского режиссера Ладо Кватанию. Для обоих артистов будущий ребенок станет первым.



Видео: Манижа - Tummy