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Тепло снова здесь! В субботу потеплеет до +22

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна в Риге
Весна в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 20 мая, во второй половине дня температура воздуха в Латвии поднимется до +18..+22 градусов, на побережье Рижского залива не превысит +15 градусов, прогнозируют синоптики.

Погода останется сухой и солнечной, небо будет преимущественно ясным. Будет дуть слабый восточный и северный ветер, на побережье умеренный морской бриз.

В столице весь день будет светить солнце, слабый восточный ветер сменится умеренным северным, максимальная температура воздуха ожидается от +16 градусов на побережье Рижского залива до +21 градуса на юге Риги.

Погоду определяет центральная часть антициклона.

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