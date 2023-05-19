Тепло снова здесь! В субботу потеплеет до +22

Погода останется сухой и солнечной, небо будет преимущественно ясным. Будет дуть слабый восточный и северный ветер, на побережье умеренный морской бриз.

В столице весь день будет светить солнце, слабый восточный ветер сменится умеренным северным, максимальная температура воздуха ожидается от +16 градусов на побережье Рижского залива до +21 градуса на юге Риги.

Погоду определяет центральная часть антициклона.

Галерея: Весна в Добеле