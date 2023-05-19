Жители Вецмилгрависа жалуются на громкое предприятие, но у самоуправления "связаны руки"

Предприятие, находящееся в нескольких сотнях метров от многоквартирных домов на улице Ледургас, работая даже по ночам, несмотря на "тихое" время суток с 23:00 до 7:00.

"Целый день и ночь там перегружается металлолом", - жалуются жители Вецмилгрависа.

У жителей есть подозрения, что шум превышает допустимые нормы. Проверку уровня шума проводит Инспекция здоровья, однако, как выяснил TVNET, она не получила ни одной жалобы на предприятие.

В свою очередь, в Рижской думе получено заявление от жителей улицы Ледургас. В настоящее время самоуправление готовит ответ - еще надо исследовать как реальную ситуацию, так и данные.

"В дополнение к звуку с предприятия идет невыносимый запах креозота”, – отмечают жители улицы Ледургас, добавив, что их будни становятся совершенно незавидными.

"Эти действия создают невыносимый гром, что даже жить не хочется! Окна невозможно открыть Горы металлолома достигают высоты четырехэтажного дома", - рассказывают жители.

Об эпизодах запаха представитель думы Мартиньш Вилемсонс рекомендует жителям как можно быстрее обратиться в Государственную службу среды (VVD), которая может проводить измерения и определить, превышены ли разрешенные единицы. В свою очередь, о слишком громком шуму в ночные часы надо сообщить полиции конкретного самоуправления.

В настоящее время в Сейме оценивается, как дать самоуправлениям больше возможностей устранить шум, потому что сейчас у самоуправлений в этом отношении "связаны руки".

Как поясняет Вилемсонс, столичное самоуправление время от времени получают жалобы на работу в порту - как о шуме, так и о запахах.

Рижская муниципальная полиция за последний год за превышение шума в городе получила более 10 000 вызовов. Летом случается до 1500 вызовов в месяц.