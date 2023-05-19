Россия объявила в розыск прокурора Международного уголовного суда

Фотографию Хана сегодня можно было увидеть в списке разыскиваемых лиц на домашней странице Министерства внутренних дел России. В графе "Основания для розыска" указано "разыскивается по статье УК".

🎪 The Ministry of Internal Affairs of Russia put on the wanted list the prosecutor of the International Criminal Court in The Hague, Karim Khan, who issued a warrant for the arrest of Putin. pic.twitter.com/LLp26biRC3 — NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2023

Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовы-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

На Карима Ахмада Хана заведено дело о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением в совершении особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 299 УК), а также подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (части 1 статьи 30 УК, часть 2 статьи 360 УК).