Россия объявила в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана.
Фотографию Хана сегодня можно было увидеть в списке разыскиваемых лиц на домашней странице Министерства внутренних дел России. В графе "Основания для розыска" указано "разыскивается по статье УК".
🎪 The Ministry of Internal Affairs of Russia put on the wanted list the prosecutor of the International Criminal Court in The Hague, Karim Khan, who issued a warrant for the arrest of Putin. pic.twitter.com/LLp26biRC3— NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2023
Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовы-Беловой, обвинив их в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
На Карима Ахмада Хана заведено дело о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением в совершении особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 299 УК), а также подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (части 1 статьи 30 УК, часть 2 статьи 360 УК).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!