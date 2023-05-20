Трагедия под Краславой: найден второй утонувший

Как сообщалось, в пятницу около 8 часов вечера поступил вызов в Берзиньскую волость Краславского края, где, по словам свидетеля, в озере Освас перевернулась лодка с двумя людьми.

С помощью катера пожарные обыскали озеро и нашли в воде одного погибшего человека. Поиски второго человека продолжались почти до полуночи, но безуспешно, пока его не заметили местные жители утром в субботу.