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Трагедия под Краславой: найден второй утонувший

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Учения VUGD на воде. Иллюстративное фото
Учения VUGD на воде. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 20 мая, спасателям удалось найти в воде второго человека, погибшего в озере Освас в Краславском крае, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Как сообщалось, в пятницу около 8 часов вечера поступил вызов в Берзиньскую волость Краславского края, где, по словам свидетеля, в озере Освас перевернулась лодка с двумя людьми.

С помощью катера пожарные обыскали озеро и нашли в воде одного погибшего человека. Поиски второго человека продолжались почти до полуночи, но безуспешно, пока его не заметили местные жители утром в субботу.

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