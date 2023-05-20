"Банальный шантаж". Евродепутат: Венгрия действует в интересах Кремля

- сказал Иябс.

Договор ЕС предусматривает, что если страна существенно нарушает принципы демократии и верховенства права, Совет ЕС может приостановить ее членство в блоке и ее право голоса. Процедура против Венгрии начата, но по ней еще не проголосовали в Совете ЕС.

Также депутат Европарламента призвал учитывать тот факт, что Орбан является единомышленником президента России Владимира Путина. Риторика премьер-министра Венгрии состоит в том, что он единственный, кто стоит за традиционные европейские христианские ценности, в то время как Запад и ЕС прогнили. Заявление Орбана о том, что он чуть ли не единственный, кто "вернет Европу к ее христианским корням", очень похоже на то, что говорит Путин.

По мнению Иябса, не следует также забывать, что у Венгрии, как и у России, есть "комплексы фантомной боли" по поводу утраченных территорий. В Украине достаточно значительное венгерское меньшинство в Закарпатье, которое занимает иную позицию в отношении российской агрессии, находясь достаточно далеко от линии фронта. Орбан использует и это, притворяясь защитником венгерских интересов не только в Венгрии, но и в других местах, где венгры преследуются.

"Именно то самое говорит и Путин, который использует оговорку о том, что Россия заботится о "своих" в ближнем зарубежье. Орбан явно копирует Путина, не говоря уже о вполне практических вещах - создавать приближенных к режиму бизнесменов, которые обеспечиваю значительную часть поддержки различных политических проектов. Правительство также поддерживает средства массовой информации, которые занимают только одну "правильную" линию. Только у Орбана нет той свободы для реализации своих мечтаний, которая есть у Путина", - сказал политик.