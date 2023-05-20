Видео ⟩ В оккупированном РФ Мариуполе произошло несколько взрывов

Telegram-канал Мариупольского горсовета утверждает, что в городе произошло три взрыва. В сообщении говорится, что одна из ракет попала в российский военный объект.

Советник украинского мэра города Петр Андрющенко утверждает, что удар был нанесен по базе, где находятся не менее 150 российских военнослужащих, которые "занимались установкой систем ПВО". Эта база, по-видимому, находится в южной части города, недалеко от старого мариупольского аэропорта.

Взрывы в Мариуполе не комментируются ни в сводках российских, ни украинских военных, сообщает "Медуза".

Today's attack in Mariupol is one of sensitive for the enemy. Only a few days ago, the entire russian helicopter group + crews were moved from Berdyansk to Mariupol suburbs. 4 (!) arrivals reported right where they were stationed. pic.twitter.com/tAByYSfXs6 — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) May 19, 2023

Мариуполь находится в 80 километрах от линии фронта, российские войска вошли в него в мае прошлого года. С февраля 2023 года поступило несколько сообщений о взрывах в Мариуполе. При этом, комментируя одно из таких сообщений, ВСУ заявили, что мариупольское направление больше не является абсолютно недоступным для украинских военных.

Из видео взрыва портал "Медуза" делает вывод, что Мариуполь мог быть атакован ракетами Storm Shadow, которые имеют дальность 250 километров и боеголовку массой 450 килограммов. Украина получила такие ракеты большой дальности от Великобритании только в мае. Власти самопровозглашенной "Луганской Народной Республики" 15 мая сообщили, что две такие ракеты попали в оккупированный Россией Луганск, который находится в 85 километрах от фронта и, как и Мариуполь, с весны прошлого года находился вне досягаемости украинских ракет.